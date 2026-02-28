Resumen

Imagen satelital del estrecho de Ormuz (Archivo 2017).
El estrecho de Ormuz, punto de importancia estratégica mundial que separa las costas de Irán y Omán, se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y por sus aguas se transporta alrededor del 20 por ciento de la producción mundial de crudo y también de gas.

