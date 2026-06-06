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Ciudadanos iraníes pasan junto a un mural antiestadounidense en Teherán el 3 de junio de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
Ciudadanos iraníes pasan junto a un mural antiestadounidense en Teherán el 3 de junio de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Irán respondió este sábado a un ataque estadounidense con el lanzamiento de varios misiles contra Baréin y Kuwait, aliados de Washington en el Golfo, en nuevas hostilidades que amenazan la tregua vigente desde abril.

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