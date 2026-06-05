Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Ministerio del Interior de Baréin informó que se activó una alerta aérea tras nuevos ataques estadounidenses en Irán. Foto: Agencia AFP
El Ministerio del Interior de Baréin informó que se activó una alerta aérea tras nuevos ataques estadounidenses en Irán. Foto: Agencia AFP
Por Agencia AFP

El Ejército de Estados Unidos anunció el viernes que bombardeó en “legítima defensa” dos sitios de radares en Irán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: