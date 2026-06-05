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El Ejército de Estados Unidos anunció el viernes que bombardeó en “legítima defensa” dos sitios de radares en Irán.
El Ejército de Estados Unidos anunció el viernes que bombardeó en “legítima defensa” dos sitios de radares en Irán.
Las fuerzas estadounidenses “derribaron cuatro drones (...) lanzados hacia el estrecho de Ormuz” que “representaban una amenaza inmediata al tráfico marítimo regional”, escribió en X el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
“Las fuerzas estadounidenses luego atacaron sitios de radares de vigilancia costeros en Goruk y en la isla Qeshm para defenderse contra próximos ataques”, agregó el Centcom.
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La televisión estatal iraní Irib reportó en Telegram que se escucharon explosiones en Sirik, una ciudad vecina de Goruk.
En Kuwait, el ejército informó a primera hora de este sábado que estaban respondiendo a ataques “hostiles” con misiles y drones, días después de que un bombardeo contra el aeropuerto internacional del país dejara un muerto y decenas de heridos.
El Ministerio del Interior de Baréin informó que se activó una alerta aérea tras nuevos ataques estadounidenses en Irán.
“Sonó la serena. Se pide a los ciudadanos y residentes que mantengan la calma y se dirijan al lugar seguro más cercano”, escribió el ministerio en X.
Pese al cese al fuego en teoría vigente entre los dos países, Estados Unidos ya había realizado cuatro ataques terrestres en Irán a comienzos de la semana.
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El presidente Donald Trump dijo el viernes que Irán aún tiene capacidad balística. “Tienen algunos misiles, tienen algunos drones. Diría, en términos de porcentajes, quizá un 21% o 22% de sus misiles”, dijo en entrevista con NBC News.
La cifra es más alta que el 18% del que habló Trump en mayo.
El ejército iraní aseguró que había disparado “misiles de advertencia” a dos destructores estadounidenses en el Golfo de Omán.
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