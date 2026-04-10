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Los cinco productos que tuvieron el mayor impacto en la inflación son de la categoría de alimentos. (Imagen: Andina)
Los cinco productos que tuvieron el mayor impacto en la inflación son de la categoría de alimentos. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

Las expectativas de inflación a 12 meses dieron un salto y pasaron de 2,14% en febrero a 2,52% en marzo, según la última encuesta del Banco Central de Reserva.

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