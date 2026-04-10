Las expectativas de inflación a 12 meses dieron un salto y pasaron de 2,14% en febrero a 2,52% en marzo, según la última encuesta del Banco Central de Reserva.

Entre los actores económicos, los analistas proyectan una inflación de 2,80% para 2026, por encima de lo esperado por el sistema financiero (2,45%) y las empresas no financieras (2,30%), que muestran una visión más moderada. De otro lado, la encuesta de marzo mostró resultados mixtos en los indicadores de actividad económica, aunque se mantienen en terreno optimista. Según el BCR, 16 de los 18 indicadores se ubicaron en ese tramo, igual que en febrero.

Por ejemplo, la expectativa sobre la economía a 3 meses subió de 50,2 a 52,0 y la inversión pasó de 57,3 a 60,3. Sin embargo, algunos indicadores retrocedieron: la percepción de la situación de la empresa a 12 meses cayó de 67,2 a 65,1 y la demanda de productos pasó de 70,4 a 68,8.