El Banco Central de Reserva (BCR) señaló que la recaudación por Impuesto a la Renta (IR) alcanzó los S/ 20.416 millones en el primer trimestre de este año, registrando un crecimiento de 46,7% respecto a similar periodo del 2021, debido principalmente al pago de la regularización de impuestos que siempre se realiza en los primeros meses del año, señaló Klever Espinoza, socio gerente en Kerz.

“Las medidas que se han ido tomando para reactivar la economía, por el avance de la vacunación y el control de la pandemia, originaron que en estos meses de regularización haya una mayor recaudación”, dijo.

Por otro lado, anotó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha incrementado sus controles y fiscalizaciones, ya que el presente año ha puesto en marcha con mayor énfasis sus sistemas electrónicos y normas de fiscalización de los movimientos de dinero tanto de personas naturales como de las empresas, y la cifra alcanzada de recaudación del IR podría ser una consecuencia.

Luis Alberto Arias, exjefe de la Sunat, anotó que ha sido una muy buena regularización dado que, aunque aún no se publica la información de la Sunat por sectores, se asume que es gracias al aporte del sector minero y el boom del precio de los minerales en el mercado internacional que se están obteniendo los mencionados niveles.

Asimismo, señaló que este será un año particularmente diferente porque pese a que la economía crecerá solo alrededor de 3% o menos, la recaudación va a ser una de las más altas y el déficit fiscal seguirá cayendo.

“Los precios de los metales harán que la recaudación tenga un excelente comportamiento, pero es una situación temporal que, como tiene un ciclo de expansión, tendrá también un ciclo de caída. Sin embargo, no se puede saber cuánto durará”, anotó.

Conflictos sociales

El exministro de economía, Alfredo Thorne, señaló que ha habido una contribución extraordinaria de la minería de cerca de S/ 13 mil millones en el 2021, por los mayores precios de los metales y por efecto del mayor volumen de exportación que, probablemente, seguirá en la segunda mitad del año cuando Quellaveco empiece a operar.

Consultado por los conflictos sociales que han paralizado la actividad minera en Las Bambas Apurímac) y Cuajone (Moquegua), señaló que tendría un efecto negativo dependiendo de la duración de las distintas paralizaciones.

Espinoza coincide y anotó que las consecuencias de los conflictos sociales se verán el próximo año y podrían ser muy graves . Así, no se puede pensar que el incremento de la recaudación se da a pesar de la conflictividad ya que se debe, en gran parte, a la regularización del IR del 2021.

“No ha sido hacia el final del año pasado donde se realizaron las mayores ventas e ingresos de la minería, estos se dieron en los primeros meses del 2021, cuando no se tenía la crisis del gobierno de turno”, dijo.

Para Espinoza, los conflictos sociales hacen que la economía se frene y con ella la actividad minera, y sin esta no va a haber recaudación. Para revertir esta situación se necesita generar estabilidad, que permita que haya predictibilidad para tomar decisiones sobre nuevos proyectos e inversiones.

“Lo grave de la inestabilidad política ya lo estamos sintiendo porque la economía interna no se mueve al ritmo que se requiere, porque no hay destrabe de proyectos de inversión. Si se cambia constantemente a las cabezas de las entidades públicas, ningún proyecto echa a andar y no se mueve la economía”, añadió.