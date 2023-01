Fue hace 14 años cuando Renato Riva, junto a sus socios, decidieron apostar por dar solución al problema habitacional que existe en el país. Primero, como inversionista, y ahora como gerente general de Constructora Galilea, Riva cuenta que el propósito de la empresa ha sido brindar una oferta de vivienda formal, con servicios adecuados y de un precio asequible para más familias del Perú.

Si bien en sus inicio el escenario resultaba retador en un mercado altamente competitivo, Rivas cuenta que su mayor motivación fue la de querer ser empresario. ”A ello se sumó el propósito de esta empresa, que desde que se fundó siempre me gustó. Me motivaba más. Yo era inversionista, pero decidí formar parte del reto”, explicó.

Su experiencia previa lo impulsó a tomar las riendas de la compañía. Durante 18 años se desempeñó en el sector comercial de telecomunicaciones en la firma Nextel -donde llegó a ser director comercial-. Posteriormente, lideró la transición de su equipo cuando la chilena Entel compró la empresa.

“Tuve una buena experiencia en estas empresas, me formé como líder en una cultura empresarial muy buena. Siento que mucho de lo que he aprendido lo he podido traer a Constructora Galilea, para empezar a darle toques de corporación. Toques de una visión de mediano y largo plazo”, comentó.

Riva hoy es reconocido como un Líder Empresarial del Cambio, distinción que otorga EY y El Comercio con el Apoyo de la Asociación de Bancos del Perú. En retrospectiva, él evalúa que parte de los hitos que ha conseguido con Galilea se deben gracias a la visión de largo plazo.

“Desde que entré, hacemos reuniones trimestrales. En ellas, cada gerente cuenta el status de su gerencia. Yo siempre cierro esta reunión con una lámina que muestra a dónde queremos llegar como empresa, la postventa y otras variables. Cuando entré a la compañía, entregábamos 450 viviendas al año y yo puse como reto entregar 1.000. Este año alcanzamos esa meta”, aseveró.

Sumado a ello, Riva ha implementado la buena práctica de que cada uno de los miembros de Constructora Galilea -en algún momento de su vida laboral- haga la entrega de una vivienda a las familias adquirientes. “Ese es el momento más bonito. Todo empleado tiene que entregar una casa porque tiene que vivir lo que estás haciendo como empresa. Lo que hacemos como empresa ayuda a cerrar la brecha de déficit de vivienda. El sueño de nuestra organización es seguir brindando más oferta para seguir cerrando la brecha habitacional”, acotó.

Riva comentó que el reconocimiento del premio LEC llegó en el momento menos esperado. “Se me eriza la piel cuando lo dicen. No solo por mí. El equipo ha hecho muchas cosas...Este es en un reconocimiento importante a hacer las cosas bien, dentro del marco normativo, sin caer en ‘shortcuts’ que te ponen algunas entidades públicas para darte licencias o permisos. No necesitas hacerlo. Insistimos y logramos nuestros objetivos”, aseveró.