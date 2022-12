El exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, consideró que será importante conocer las personas y los perfiles del equipo ministerial que conformará la nueva presidenta Dina Boluarte, señalando que ello será fundamental para determinar si su mensaje a la Nación se traduce en acciones.

“Lo clave va a ser conocer los nombres y los perfiles del equipo que la van a acompañar. Eso se torna fundamental. [...] Ahora ella es la presidenta y creo que verdaderamente no hay razones para tener una inversión negativa, una inversión privada que no crezca el año entrante, un mal manejo de los conflictos sociales, toda una paralización del aparato público. No hay razones para eso, siempre hay complejidades, pero creo que lo que no teníamos [antes] era el liderazgo”, indicó en diálogo con El Comercio.

Añadió que la situación que ocurrió este miércoles, de cambio de jefe de Estado, tras la vacancia a Pedro Castillo luego de que anunció un golpe de Estado, generará una tregua temporal entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

“Esto nos va a dar momentáneamente un pequeño tiempo de respiro frente al nivel de crisis que teníamos”, añadió.

Además, Castilla señaló que ello también puede generar una recuperación momentánea de la confianza, dado que los problemas de desconfianza y en el país se centraban en la gestión de Pedro Castillo.

Sobre el mensaje de Boluarte, Castilla apuntó a que las ideas declaradas por la nueva presidenta del país apuntan a un camino distinto a lo que realizó Castillo en su gobierno.

“Ha dado un mensaje corto, pero contundente, que necesita tender puentes, consensos, buscar los mejores cuadros y luchar contra la corrupción. Vale decir hacer todo lo contrario a su antecesor. Ella creo que lo dice también por necesidad, porque no la va a tener fácil, porque no tiene un apoyo propio y viene de un gobierno muy desprestigiado que sale por la puerta falsa”, expresó.

