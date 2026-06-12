El precio del dólar para este viernes 12 de junio inició la sesión en S/3,390, nivel levemente inferior al cierre previo de S/3,391.

El sol peruano se mantiene fortalecido y opera cerca de sus niveles más bajos del año, en una jornada en la que el mercado sigue atento a la evolución del conteo electoral.

“El ámbito externo del DXY opera flat y los principales índices estadounidenses aperturan con ligeras ganancias, en un contexto aún marcado por el riesgo global asociado al conflicto en Medio Oriente”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el plano local, el especialista señaló que el avance del escrutinio permanece en 98,4%, mientras que la candidata Keiko Fujimori amplió ligeramente su ventaja. Asimismo, indicó que diversas instituciones financieras mantienen la percepción de una posible victoria de Fuerza Popular.

Huayta agregó que el mercado cambiario continúa operando en los rangos mínimos del año tras la fuerte apreciación del sol observada el martes.

Además, destacó que la decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de mantener su tasa de referencia en 4,25%, considerando el leve descenso de la inflación en mayo, sigue respaldando la fortaleza de la moneda local y mantiene una ligera presión bajista sobre el tipo de cambio.