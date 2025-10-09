Al cierre de la bolsa, el Dow Jones cerró en -0,52%, el S&P 500 en -0,28% y el Nasdaq en -0,08%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Al cierre de la bolsa, el Dow Jones cerró en -0,52%, el S&P 500 en -0,28% y el Nasdaq en -0,08%.
/ Michael Nagle
Agencia EFE
Agencia EFE

Wall Street cierra en rojo, con retroceso de S&P 500 y el Nasdaq
Wall Street cierra en rojo, con retroceso de S&P 500 y el Nasdaq

Wall Street cierra en rojo, con retroceso de S&P 500 y el Nasdaq

cerró este jueves en rojo y con retroceso del S&P 500 y el Nasdaq, que ayer habían establecido récords históricos, mientras la atención sigue en el cierre del Gobierno, que en su noveno día afecta a varios sectores, sin que demócratas y republicanos logren ponerse de acuerdo.

Al cierre de la Bolsa, el Dow Jones terminó en 46.358 puntos (-0,52 %); el S&P 500 con 6.735 unidades (-0,28%) y el tecnológico Nasdaq registró 23.024 enteros (-0,08 %).

El mercado ha tenido un aumento implacable desde las crisis de abril que siguen mostrando señales de que algunas personas creen que el mercado de valores está sobrecalentado, haciendo llamados a algún tipo de respiro en un momento en que la clásica estrategia de compra en caídas sigue firmemente vigente”, dijo David Wagner, director de renta variable de Aptus Capital Advisors.

La jornada bursátil concluyó sin embargo en positivo para Oracle, líder mundial de software y Nvidia, cuyas acciones subieron 3% y 1,83%, respectivamente.

En las 30 de Dow Jones, las pérdidas más significativas fueron para Boeing (-4,14%), Travelers Companies (-2,95%) y Honeywell (-2,68%), mientras que las ganancias las encabezaron en esta jornada Salesforce (2,04%), Nvidia (1,83%) y Merck (1,27%).

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó 1,66 %, hasta 61,51 dólares el barril, tras aprobarse la primera fase del plan de paz para Gaza.

