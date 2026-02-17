Warner abre discusiones con Paramount sobre su oferta de adquisición

Escuchar
El 20 de marzo se celebrará una asamblea general extraordinaria para que los accionistas decidan cuál de las dos propuestas aceptan. Photographer: Ethan Swope/Bloomberg
Por Agencia AFP

El gigante del cine y la televisión Warner Bros Discovery (WBD) anunció el comienzo este martes de un periodo de discusión de siete días con la empresa Paramount sobre su oferta de adquisición, que compite con la de Netflix.

