El grupo mediático Warner Bros Discovery (WBD) reportó una pérdida de unos US$2.900 millones en su primer trimestre fiscal, en buena parte derivada del acuerdo de fusión con Paramount.

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De esas pérdidas, US$1.300 millones corresponden a costes de restructuración y amortizaciones relacionados con la fusión, y US$2.800 millones a la multa pagada a Netflix por el fracaso en su intento de compra, según un comunicado.

Fue Paramount quien pagó la multa a Netflix como parte de su acuerdo para hacerse con WBD, pero el coste queda recogido como una deuda en las cuentas de esta última hasta que se cierre la operación.

A finales de abril, los accionistas de WBD aprobaron su venta a Paramount por US$111.000 millones, una oferta que puso fin a la larga puja por su control con el gigante del ‘streaming’ Netflix, que dio un paso atrás en febrero.

Las pérdidas de WBD en el trimestre casi multiplican por siete las que registró en el mismo tramo de 2025, mientras que la facturación se mantuvo estable, en unos US$8.900 millones (un 1% menos).

La mayor parte de la facturación procedió de las redes de televisión, incluyendo CNN o Discovery Channel, 4.380 millones (un 8% más); seguida por los estudios de cine, 3.130 millones (un 35% más ) y los servicios de ‘streaming’, como HBO Max, 2.890 millones (un 9% más).

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Paramount aseguró el lunes que está haciendo un “gran progreso” en la compra de WBD, que espera que se cierre en el tercer trimestre con la aprobación de los reguladores, pese a la oposición de miles de creadores de Hollywood, que opinan que puede perjudicar al sector.

La compradora publicó ese día sus resultados del primer trimestre fiscal, con un beneficio de 168 millones de dólares, un 10% más que el mismo tramo del ejercicio 2025, y una facturación de 7.350 millones, un 2% superior.

La empresa, que se fusionó con el grupo Skydance en 2025 y está dirigida por David Ellison, mantuvo aún así su previsión de alcanzar unos ingresos anuales de 30.000 millones de dólares.