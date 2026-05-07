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A finales de abril, los accionistas de WBD aprobaron su venta a Paramount por US$111.000 millones, una oferta que puso fin a la larga puja por su control con el gigante del ‘streaming’ Netflix. Foto: GEC.
A finales de abril, los accionistas de WBD aprobaron su venta a Paramount por US$111.000 millones, una oferta que puso fin a la larga puja por su control con el gigante del ‘streaming’ Netflix. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

El grupo mediático Warner Bros Discovery (WBD) reportó una pérdida de unos US$2.900 millones en su primer trimestre fiscal, en buena parte derivada del acuerdo de fusión con Paramount.

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