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Se observa el plató de los estudios Warner Bros. , en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Chris Torres
Se observa el plató de los estudios Warner Bros. , en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Chris Torres
Por Agencia AFP

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó el viernes la adquisición del estudio de cine Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance, allanando el camino para esta megafusión valorada en unos 111.000 millones de dólares.

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