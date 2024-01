En el Poder Ejecutivo existiría un compromiso para elevar el monto de la remuneración mínima vital (RMV), como lo expresó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, este miércoles.

“Hemos señalado ya que hay un compromiso presidencial para incrementar el sueldo mínimo vital”, declaró a la prensa.

Además, precisó que el año pasado no se realizó este incremento debido a que la economía peruana se encontraba en recesión. “Lo he dicho abiertamente, en una situación de recesión no es aconsejable hacer el incremento del sueldo mínimo”, acotó.

Y es que la actividad económica nacional habría caído 0,5% en el 2023, según la proyección del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Sin embargo, la situación sería distinta para este año, dado que, según el ministro, el panorama económico es “muy favorable”.

“De acuerdo a los indicadores, la economía va a mejorar, se va a dar el escenario para poder discutir el incremento del sueldo mínimo”, añadió. El lugar para debatir este aumento de la RMV es el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), agregó Maurate.

Justamente, el ministro señaló que el CNT ha iniciado sus reuniones, con un próximo encuentro para febrero. Sin embargo, Maurate aclaró que en Consejo Nacional de Trabajo aún no se ha agendado el tema de elevar el salario mínimo, sino que se vienen tratando las nuevas reglas para el CNT para que tenga institucionalidad y no dependa de las convocatorias que realice el ministro, mencionó como ejemplo.

Asimismo, apuntó a que se espera que el anuncio del aumento mínimo vital pueda estar para el 28 de julio, aunque recordó que ello dependerá de cómo esté la recuperación económica. En este aspecto, el titular de Trabajo consideró que la economía se recuperará este año, dado que no se vienen presentando escenarios de conflictividad social ni los que se esperaban para los fenómenos climatológicos.