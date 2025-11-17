La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso realizó una sesión para evaluar el estado situacional de la fijación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En la sesión, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, indicó que el regulador OSITRAN deberá definir este 19 de noviembre el cálculo tarifario.

Durante su intervención, el ministro manifestó que el MTC “busca una solución definitiva y consensuada” respecto de la TUUA de transferencia, y detalló que desde el 23 de octubre su sector ha realizado más de 10 reuniones y hoy lidera una mesa de trabajo multisectorial.

En esta última, dijo, se viene recopilando el sustento técnico para evaluar una posible modificación contractual y coordinando con el concesionario Lima Airport Partners (LAP) la eventual suspensión o ajuste del contrato.

Asimismo, explicó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) trabaja en cambios al Reglamento de Aeronáutica Civil para que, de mantenerse el cobro, este pueda incorporarse de forma adecuada en el boleto aéreo.

Aunque estaba citada a la Comisión de Transportes, la presidenta del Ositran, Verónica Zambrano, no asistió a la sesión. En un oficio remitido al presidente de la Comisión, el congresista Juan Carlos Mori (Acción Popular), comunicó que, si bien se ha recuperado el quórum del Consejo Directivo y el tema se encuentra en análisis y deliberación, aún no existe una posición oficial sobre la TUUA de transferencia.

El nuevo cobro encarecería los pasajes y pondría en desventaja a Lima frente a aeropuertos como los de Bogotá y Panamá. Foto: MTC.

Sin embargo, según el ministro Prieto, el regulador debería emitir su resolución definitiva sobre la fijación tarifaria de la TUUA de transferencia este miércoles 19 de noviembre.

Finalmente, los representantes del concesionario y las aerolíneas presentaron sus posiciones sobre la TUUA de transferencia. Catherine Pacheco, gerente de asuntos legales de LAP, expresó su preocupación por declaraciones de nuevos consejeros del Ositran, que han cuestionado la adenda de 2013 y planteado, incluso, un valor tarifario cero, lo que a juicio de LAP afectaría la predictibilidad regulatoria.

En esa línea, indicó que la empresa no aceptará un valor tarifario cero y que, en esa circunstancia, iniciará las acciones legales correspondientes. En semanas previas, LAP anunció que optaría por un arbitraje de ser necesario.

“Estamos preocupados por la fijación tarifaria porque aparentemente vemos que hay intención de que sea una tarifa cero, cosa que no vamos a aceptar y tomaremos ls acciones legales que correspondan”, dijo la representante legal de LAP durante la sesión. Cabe recordar que hace unos días, Juan José Salmón, CEO de LAP, dijo a este Diario que si se daban cambios al contrato o a la metodolodía para el cálculo de la tarifa de la TUUA de transferencia podrían ir, por primera vez a un arbitraje contra el Estado peruano.