Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Desde que volvió al poder el año pasado, Trump ha criticado e insultado con frecuencia a Powell por no recortar las tasas de interés. Foto: GEC.
Desde que volvió al poder el año pasado, Trump ha criticado e insultado con frecuencia a Powell por no recortar las tasas de interés. Foto: GEC.
/ Mel Musto
Por Agencia AFP

La Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá este miércoles sin cambios sus tasas de interés, en sintonía con las previsiones del mercado, en una reunión que podría ser la última de política monetaria encabezada por Jerome Powell como presidente del banco central.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.