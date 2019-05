Gobierno debería tener un "plan B" si conflicto en torno a Huawei se agrava

A las 72 horas del anuncio estadounidense del bloqueo a la empresa Huawei, las primeras afectadas estuvieron en la bolsa de Nueva York, porque las acciones de las tecnológicas cayeron. Los inversionistas reaccionaron con recelo ante todo el sector, porque una sanción de este tipo afectaba a todos, no solo a Huawei.

El siguiente afectado fue el precio del cobre, que cayó. China es uno de los principales compradores y ante las circunstancias inciertas de las primeras horas se empañaron las compras de minerales. Luego salió el Donald Trump ha decir que desean negociar con China y se calmaron los mercados, pero el daño de los primeros días ya estaba hecho.

¿Afectarán todas estas idas y venidas al país? James Leigh, director de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la UPC, estimó que el problema se terminará resolviendo en la forma menos dañina para ambas economías y por tanto los efectos en el país - alzas en el dólar y precio del cobre a la baja - no serán muy prolongados. "Soy optimista y creo que las negociaciones entre China y Estados Unidos se resolverán pronto de la mejor manera", dijo.

No obstante, aceptó que también podría darse el peor escenario y como país esto no debería cogernos desprevenidos. Si la situación entre China y Estados Unidos empeora, más allá de si compramos o no determinado teléfono, tendríamos efectos en la venta de minerales y eso afectaría los ingresos económicos del país.

consecuencias, en un nuevo informe, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proyectó que la economía mundial crecerá 2,7% y no el 3% que se pronosticó a inicios de año.

"Necesitamos un Plan B. No podemos confiarnos. Necesitamos estar preparados para todos los escenarios como país. Espero que así sea". señaló.

Recordó que nosotros tenemos ya diez años como aliados comerciales de Estados Unidos y si bien China es un comprador muy importante, nuestros compromisos con Norteamérica son fuertes y tendremos que diseñar una serie de alternativas para compensar las bajas que pudieran presentarse en compras de minerales a través de otro tipo de exportaciones.

Por lo pronto, en el primer trimestre, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que el enfrentamiento entre los Estados Unidos y China, nuestros principales socios comerciales, no había registrado impactos negativos en las exportaciones no tradicionales: los envíos a esos dos destinos reportaron crecimientos de 2% y 79% respectivamente, con respecto al mismo periodo del año anterior.

En dicho periodo los envíos no tradicionales a EE.UU. superaron los US$917,5 millones mientras el valor exportado a China fue de US$161 millones. De complicarse la situación estas cifras podrían alterarse, pero sería ahí justamente donde Leigh recomienda poner esfuerzo para compensar un segundo semestre difícil para los minerales.