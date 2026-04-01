Hoy operamos en un entorno que cambia constantemente. Adaptarse ya no es una excepción, es parte del día a día de las personas, las familias y las empresas. Pero, en ese contexto, lo que realmente está en juego no es solo la capacidad de adaptarse, sino la capacidad de generar confianza.

Las expectativas han cambiado. Hoy se espera que las empresas no solo respondan, sino que lo hagan con criterio, oportunidad y sentido de responsabilidad. Y eso exige actuar con agilidad, sin perder de vista el propósito ni el impacto de cada decisión.

En organizaciones con un rol relevante en la sociedad, esa responsabilidad es mayor. El Edelman Trust Barometer 2026 muestra que el 57% de los peruanos confía en las empresas. Ese nivel de confianza no es un dato menor: es un activo que se construye todos los días y que también puede perderse rápidamente si no se gestiona con consistencia.

Ejemplos recientes en el país lo demuestran. Ante las dificultades en el suministro de gas natural, muchas empresas respondieron con rapidez, articulación y sentido de responsabilidad. En esos momentos, el liderazgo se pone a prueba: mantener la calma, activar alternativas y coordinar con distintos actores para asegurar continuidad y transmitir tranquilidad.

Porque en contextos de incertidumbre, el liderazgo se hace más visible. Y es ahí donde se construye —o se pierde— la confianza.

Más que una posición, liderar implica una responsabilidad que exige claridad, consistencia y cercanía. Las decisiones y los mensajes impactan directamente en la confianza de colaboradores, clientes y del entorno. Pero la confianza no se construye con discursos. Se construye con hechos.

En este contexto, la confianza no se gestiona solo en momentos de crisis. Se construye todos los días, en la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Las organizaciones que logran sostenerla no son necesariamente las que enfrentan menos desafíos, sino las que responden mejor frente a ellos. Porque en el tiempo, la confianza no depende de la ausencia de errores, sino de la forma en que se gestionan.

Garantizar la continuidad de las operaciones y el abastecimiento no es solo un desafío logístico. Es un compromiso con impacto directo en la vida de millones de personas. Y cumplirlo requiere anticipación, capacidad de ejecución y coordinación entre todos los actores de la cadena.

En ese sentido, la articulación público-privada, junto con proveedores y operadores logísticos, es clave para sostener el funcionamiento del sistema y asegurar que los productos sigan llegando a los hogares. Esa capacidad de trabajar en conjunto fortalece la resiliencia y refuerza la confianza en el país.

Liderar también implica comunicar, así como explicar lo que se está haciendo, reconocer los desafíos y mantener una conversación abierta. La transparencia y la coherencia no son opcionales, son parte del liderazgo.

En un país donde la confianza es frágil, el liderazgo empresarial tiene un rol que va más allá del negocio. Tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de contribuir a reconstruirla.

Porque al final, liderar no es solo dirigir. Es generar confianza para que las personas, las organizaciones y el país puedan avanzar.