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Resumen

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Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza liderar es generar confianza | Foto: Andina/ Referencial.
Cristiano Sampaio, CEO de Gloria, analiza liderar es generar confianza | Foto: Andina/ Referencial.
Por Cristiano Sampaio

Hoy operamos en un entorno que cambia constantemente. Adaptarse ya no es una excepción, es parte del día a día de las personas, las familias y las empresas. Pero, en ese contexto, lo que realmente está en juego no es solo la capacidad de adaptarse, sino la capacidad de generar confianza.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.