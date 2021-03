Conforme a los criterios de Saber más

Cuando se pregunta a las personas en general qué significa para ellos ser un líder hoy, normalmente responden con una lista larga de características casi ejemplares: inspirador, valiente, decidido, responsable, visionario, correcto, apoyador, estratega, auténtico, protector, proactivo. A veces parece que están describiendo a un superhéroe con capa y habilidades para volar.

Quizá por eso muchos adultos no se etiquetan como líderes ni ante sí mismos, ni tampoco son plenamente consientes de los roles de liderazgo que tienen en los distintos ámbitos de sus vidas personales y profesionales.

Así, creo que todos –o casi todos– los adultos somos, en efecto, líderes con muchas ineludibles e irrenunciables responsabilidades de liderazgo que tenemos que cumplir con esmero. Y por eso, nos toca focalizarnos en desarrollar más habilidades para liderar positivamente en nuestros varios roles de líder.

He aprendido en el camino, leyendo mucho del tema, liderando organizaciones de distintos tipos y tamaños y por supuesto a mi familia durante tanto tiempo, algunas ideas valiosas para liderar con efectividad y calidez. Comparto algunas con ustedes hoy.

1) Es clave conocer bien a nuestra gente y saber bien cuál es el “botón mágico” de cada quien en especial. ¿Qué los hace vibrar? ¿Qué los mueve? ¿Qué les apasiona, qué los inspira y moviliza? ¿Cuáles son sus más apreciados sueños? ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Hasta dónde quieren llegar y qué están dispuestos a hacer para lograrlo? Y es muy importante saber también, cuáles son sus puntos ciegos y sobre todo aquellos botones que no conviene tocar jamás, ya que los desmotivan, frustran o desenganchan.

2) Es muy valioso estar siempre atento a cómo van y pregúntales con relativa frecuencia: ¿Estás contento con lo que haces? ¿Te sientes tratado con respeto cabal? ¿Sientes que recibes el aprecio y reconocimiento que tú necesitas? ¿Estás estimulado frente a oportunidades reales para desarrollarte? ¿Te sientes retado por nuevos o mayores retos cada vez? ¿Sientes que creces con la velocidad que esperas? ¿Estás siendo entrenado en cosas nuevas e interesantes?

3) Estas tres preguntas son claves del líder a sus colaboradores y ojalá podamos hacerlas siempre a todos: ¿Cuál es el reto más importante que tienes ahora? ¿Cuál es el obstáculo más grande que hay para cumplir ese reto? ¿Qué puedo hacer para ayudarte?

4) Nos toca establecer un compromiso personal con las personas que trabajamos o convivimos. Eso involucra tratarlas con aprecio, ver siempre su lado bueno y mejorable, generar un ambiente donde se comprenda que el éxito de ellos es nuestro éxito, ser lo más cálidos, auténticos y transparentes posible para ganar y merecer su confianza. Ser empáticos, muy humanos, tratarlos siempre con mucho respeto, sin excepciones. Y darles ese reconocimiento que muchas veces viene de mostrarles cuáles son sus posibilidades de crecimiento, de mejorar sus perfiles, de celebrar sus éxitos, avances y logros con frecuencia y generosidad. Que sepan que son nuestra prioridad A1 y que le damos toda la aceptación y aprobación que necesitan.

4) Los cambios seguirán llegando, serán muchos y llegarán en simultáneo. Lo importante es reconocer cuál es el impacto que estos cambios tienen en cada uno. Y tanto cambio e incertidumbre está generando en las personas emociones negativas como miedo, estrés y ansiedad, que en muchos casos generan comportamientos incluso destructivos en distintos grados. Nos toca como líderes generar acciones correctivas que los ayuden. Y que nosotros nos convirtamos en los defensores de las emociones positivas. Es nuestro deber mantener en alto el espíritu y la moral de nuestra gente, brindarles esa energía positiva que tanto necesitan y ayudarlos a ver otras perspectivas de la realidad para impactar positivamente en su actitud.

¿Qué decisión de liderazgo debo tomar hoy? Como escribió Jack Welch, quien fue presidente de GE por mucho tiempo: “Tu éxito como líder ya no dependerá de lo que tú haces, sino de la gloria que te refleje tu equipo… No te olvides nunca, que si eres el líder, ya no se trata de ti, se trata de ellos”.

