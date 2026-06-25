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Nuevas competencias para los líderes

“El verdadero desafío pasa por desarrollar criterio, capacidad de adaptación y comprensión estratégica del entorno digital”.

    Carla Olivieri
    Por

    Rectora de Dionisio Romero University

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La inteligencia artificial gana espacio en las empresas y redefine las habilidades que buscan las organizaciones para posiciones de liderazgo.
    La inteligencia artificial gana espacio en las empresas y redefine las habilidades que buscan las organizaciones para posiciones de liderazgo.

    Durante años, muchos líderes pudieron dirigir empresas sin entender realmente de tecnología. Bastaba con delegar esos temas al área de sistemas o confiar en especialistas. Hoy eso ya no es suficiente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.