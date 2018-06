AAFP: Pensión de 73.000 servidores públicos está en riesgo

Un total de 117 entidades regionales y municipales del país perdieron el acogimiento al Régimen Repro-AFP, medida aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que estas entidades estatales regularicen el aporte que habían descontado a sus trabajadores (afiliados al Sistema Privado de Pensiones) y que nunca depositaron en sus respectivos fondos de jubilación.

Más de 73.000 servidores públicos, en su mayoría docentes y personal administrativo de colegios e instituciones educativas del Estado, se verán perjudicados, a la espera de que las entidades municipales o regionales en las que trabajan o trabajaron regularicen sus aportes, informó el lunes la Asociación de AFP.

AL DETALLE

Del total de trabajadores afectados, 37.748 son hombres y 36.258 mujeres. La mayoría de ellos tiene entre 46 y 65 años y les falta poco para jubilarse. Además, hay 5.488 servidores y ex servidores públicos con más de 65 años.

Las entidades del Estado que perdieron el acogimiento al Reptro-AFP adeudan a sus trabajadores y ex trabajadores un total de S/462,9 millones, un fondo que con la rentabilidad promedio del sistema privado de pensiones les hubiera permitido ganar más de S/50 millones al año en su conjunto.

La presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Giovanna Prialé, lamentó la situación e informó que ya se solicitó al MEF el pago de dichos recursos a favor de los servidores y ex servidores del Estado afectados. Esto, para no continuar perjudicándolos, porque muchos de ellos están por jubilarse o ya se jubilaron.



Además, la asociación también pidió la implementación de dos partidas en el presupuesto público de las entidades -en el sistema Consulta Amigable-, para que así las personas afectadas puedan darle seguimiento a la ejecución de ese presupuesto.

Por otro lado, Prialé indicó que esperan que la SBS extienda el plazo de declaración de deudas vencidas en más de 60 días, de tal manera que los gobierno regionales y locales –al implementar las dos partidas presupuestales propuestas- puedan realizar los aportes Repro correspondientes.



PREPARAN PROYECTO DE LEY

Según Prialé, la falta de pago de los aportes previsionales estaría generando deudas coactivas, que la Sunat –en su rol de recaudador- no puede cobrar.



“Si bien la Sunat tiene capacidad coactiva, la usa para la cobranza de la recaudación tributaria, pero cuando le corresponde ejecutarla para el cobro de EsSalud es muy poco. Hoy solo el 2,5% de las deudas que está en cobranza coactiva de salud es recuperada por la Sunat. Quiere decir que hoy la deuda para EsSalud y para pensiones está abandonada porque no tiene las sanciones que debería y las autoridades –que puede ser EsSalud, ONP o las AFP- no tienen las herramientas necesarias para que la ejecución tenga carácter coactivo”, afirmó en rueda de prensa.

En ese sentido, informó que trabajan en la elaboración de un proyecto de ley para la creación de un esquema para el cobro de las deudas a través de ejecutores coactivos. “Esta propuesta la estamos trabajando con un estudio externo”, reveló, y comentó que ya han divulgado la propuesta a congresistas y funcionarios públicos.

ACOGIMIENTO REPRO-AFP

En el 2017, y en base a las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Gobierno aprobó el Decreto Legislativo 1275 para que los gobiernos regionales y municipales, así como sus instituciones y organismos descentralizados, regularicen hasta en 120 cuotas el pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema Privado de Pensiones.

En base a esa norma, un total de 814 instituciones se acogieron a esas facilidades, de las cuales 117 perdieron ese beneficio al adeudar tres o más cuotas de pago, mientras que 697 aún tienen vigente su fraccionamiento.