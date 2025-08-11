Según el estudio Trabajo e Independencia de la campaña Independizate de Bumeran, portal de empleo de Latinoamérica, el 79% de las personas trabajadoras en Perú considera que independizarse hoy en día es más difícil que hace diez años. Además, el 56% de los talentos menciona que aún vive con su familia o en el hogar familiar.

Del estudio participaron 7704 personas trabajadoras: 1199 de Perú, 1891 de Argentina, 949 de Chile, 2374 de Ecuador y 1291 de Panamá. La investigación forma parte de la campaña Independízate que tiene como objetivo visibilizar las dificultades que enfrentan los talentos al momento de independizarse.

El informe señala que el 46% de los encuestados considera que independizarse hoy en día es mucho más difícil que años atrás; seguido por el 33% que piensa que es difícil pero solo un poco más. El 12% considera que es igual que antes; y el 9% menciona que es más fácil independizarse hoy que hace diez años. Esto significa que el 79% de los talentos cree que independizarse hoy es más difícil.

Una tendencia similar se identifica en el resto de la región, en Chile el 90% de los talentos afirma que hoy en día es más difícil independizarse; en Panamá el 85% dice lo mismo; en Argentina el 85%; y en Ecuador el 81%.

En lo que respecta a su dinámica de convivencia, el informe de Bumeran indica que el 56% de los encuestados menciona que aún vive en el hogar familiar; el 24% vive solo; el 19% vive con su pareja; y el 1% vive con amigos o compañeros.

En el resto de los países de la región la mayoría de los encuestados también viven en su hogar familiar, en primer lugar está Chile, con el 62%; le sigue Ecuador con el 58%; Argentina con el 54%; y por último Panamá con el 53%.

“ “Trabajo e Independencia” es un estudio realizado en el marco de nuestra campaña Independízate. Los resultados evidencian una situación compleja en Perú: el 56% de las personas trabajadoras aún vive con su familia, y el 23% tuvo que regresar al hogar familiar luego de haberse independizado. Además, el 79% considera que hoy es más difícil independizarse que hace diez años. Desde Bumeran trabajamos para acercar las oportunidades laborales que los talentos necesitan para lograrlo: encontrar un empleo que les permita proyectar su futuro, crecer, desarrollarse y cumplir sus objetivos”, señala Melisa Fürst, Líder Regional de Marketing de Bumeran en Jobint.

Más de 2 de cada 10 personas tuvieron que regresar a la casa familiar tras independizarse

El 23% de los encuestados que aún vive en el hogar familiar regresó luego de haberse independizado; frente a el 77% que vive con su familia porque todavía no se independizaron.

Entre las principales causas por las que regresaron al hogar familiar, el 38% menciona “otros motivos”; el 16% porque perdieron su empleo; seguido por otro 16% que dice que su salario no es suficiente. Por su parte, el 9% de los talentos menciona que su familia los necesitaba; otro 9% menciona que aumentaron los costos y que no pudieron afrontar los gastos; el 5% por decisión propia; el 4% se separaron de sus parejas y que tuvieron que regresar al hogar familiar; el 2% extrañaba a su familia y el 1% por dificultades para adaptarse a la vida independiente.

El 93% de las personas trabajadoras dice que tiene ganas de independizarse. Dentro de las razones por las cuales no lo hacen, el 35% menciona que su salario no les alcanza; el 30% no tiene trabajo; el 9% que las razones son “otras”; otro 9% prefiere vivir con su familia para poder ahorrar y tener más libertad financiera; el 8% se ocupa del cuidado de familiares; y un 3% todavía no termina la carrera.

En el resto de los países de la región, la principal razón por la que no se independizan es: en Panamá el 66% de los talentos dice que no tiene trabajo; en Ecuador el 55% menciona lo mismo; en Argentina el 54% tampoco tiene trabajo; y en Chile el 42% porque no le alcanza el salario.

¿Qué tipo de trabajo tienen?

El 40% de los encuestados menciona que está trabajando en blanco de forma full time; el 35% no tienen trabajo; el 8% trabaja de forma freelance; el 6% trabaja como pasante; el 5% trabaja full time pero de forma informal; el 4% trabaja de forma part time en blanco; y el 2% trabaja de forma part time informal.

En la región, los países con mayor cantidad de personas trabajadoras en blanco full time, son Chile con el 45%, y Perú con el 40%. Los países con mayor cantidad de talentos sin trabajo son Panamá con el 67%; Ecuador con el 60%; y Argentina con el 51%.