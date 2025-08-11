El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el 56% de productos peruanos ingresarán con arancel cero a Indonesia, en la primera etapa de vigencia del Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA, por sus siglas en inglés), suscrito este lunes 11 de agosto.

En ese sentido, Desilú León, titular del Mincetur y el ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, firmaron el acuerdo comercial en una ceremonia realizada en la ciudad de Yakarta, Indonesia, que contó con la presencia de la presidenta Dina Boluarte.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“El CEPA representa una nueva era para el comercio, donde ambos países buscamos fortalecer nuestros lazos económicos. Con este nuevo mercado para los exportadores peruanos, estimamos un impacto positivo en sectores como el agrícola, manufacturas, químicos, entre otros”, destacó la ministra de Comercio Exterior y Turismo.

León agregó que desde el Mincetur seguirán abriendo mercados con preferencias arancelarias que permitan ampliar el desarrollo económico y generación de empleo a nivel nacional.

El acuerdo comercial con Indonesia abre oportunidades para que las exportaciones peruanos lleguen a un mercado de más de 270 millones de consumidores en condiciones preferenciales.

Beneficios del acuerdo entre Perú e Indonesia

Entre los principales beneficios de este acuerdo, una vez entre en vigencia, es que el 56% de los productos que Perú exporta a Indonesia tendrán acceso inmediato al arancel cero, donde están incluidos nuestros principales productos como cacao, arándanos, paltas, café, mangos, zinc, entre otros.

Otros productos tendrán un periodo de desgravación de 5, 7 y 10 años, luego de los cuales el 86% de los productos peruanos ingresarán a Indonesia libre de aranceles.

“Con ello, los productos peruanos mejorarán sus condiciones para ingresar al mercado indonesio con precios más competitivos”, añadió la ministra Desilú León.