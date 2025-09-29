El flujo vehicular en el país registró en julio un crecimiento de 4,1% respecto al mismo mes de 2024, cifra que lo convierte en el segundo mayor avance del año, solo detrás del 4,2% reportado en marzo. Así lo informó Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), con base en los datos del INEI.

Morisaki precisó que el resultado responde tanto al aumento del tránsito de vehículos pesados, que creció 4,6%, como al de los vehículos ligeros, que lo hizo en 3,8%. En el periodo comprendido entre agosto de 2024 y julio de 2025, el índice acumulado aumentó en 3,5% frente al mismo lapso del año anterior.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El crecimiento en vehículos livianos estuvo impulsado por los desplazamientos durante los feriados (como Fiestas Patrias), eventos culturales, artísticos y gastronómicos en diversas regiones, y el inicio de las vacaciones de medio año, lo cual dinamizó el comercio minorista, los servicios de hospedaje y el turismo interno.

En el caso de los vehículos pesados, el dinamismo estuvo influenciado por la alta demanda de los sectores agropecuario (mayores cosechas y condiciones climáticas favorables), pesca (incremento del desembarque de anchoveta de uso industrial por el inicio de la primera temporada 2025 en la zona norte-centro), minería e hidrocarburos (mayor extracción de cobre, oro, zinc, plata, plomo y estaño), manufactura (impulsada por el subsector fabril no primario de bienes de capital y el fabril primario vinculado a metales preciosos y no ferrosos), construcción (crecimiento del consumo interno de cemento y avance de obras públicas a nivel local y regional) y comercio mayorista (venta de maquinaria pesada para las actividades extractivas y de construcción).

A nivel regional, Arequipa lideró el crecimiento con un aumento de 9,4% en el flujo vehicular, favorecida por el turismo durante el feriado largo de Fiestas Patrias, destacándose el Valle del Colca. Le siguieron La Libertad con 7,7%, Piura con 6,6%, Puno con 3,9%, San Martín con 3,8% y Junín con 3,6%, todas regiones beneficiadas por movimientos turísticos, celebraciones patrias y festividades religiosas.

“Para los próximos meses se espera que el índice de flujo vehicular mantenga su tendencia ascendente, en línea con el dinamismo que muestra la economía peruana, destacando el desempeño del consumo privado, que impulsa la circulación de vehículos livianos, y de la inversión privada, que sostiene el tránsito de vehículos pesados”, sostuvo Morisaki.

El economista agregó que en un contexto de crecimiento económico es natural observar mayor movilidad de personas alrededor del país por motivos de turismo, entretenimiento o trabajo. Sin embargo, precisó que hacia finales de año es probable que la tasa de crecimiento del flujo vehicular se modere, ante un eventual incremento de la incertidumbre en los agentes económicos debido a las elecciones presidenciales de abril de 2026, proceso que estará marcado por la elevada atomización de la oferta electoral y que podría llevar a que personas y empresas adopten una postura más cautelosa en sus decisiones de consumo e inversión.