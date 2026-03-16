Resumen

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La tasa de interés de referencia bajó desde 4,75% en febrero de 2025. Foto: GEC.
La tasa de interés de referencia bajó desde 4,75% en febrero de 2025. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que la mayoría de tasas de interés activas en moneda nacional continuaron evolucionando de acuerdo con la tasa de interés de referencia, en particular en los segmentos de menor riesgo crediticio.

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