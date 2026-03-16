El Banco Central de Reserva (BCR) informó que la mayoría de tasas de interés activas en moneda nacional continuaron evolucionando de acuerdo con la tasa de interés de referencia, en particular en los segmentos de menor riesgo crediticio.

La tasa de interés de referencia bajó desde 4,75% en febrero de 2025, ubicándose actualmente en 4,25%, lo que implicó una reducción de 50 puntos básicos en los últimos 12 meses.

En esa línea, en los últimos 12 meses a febrero de 2026, las tasas de interés de los sectores de grandes, medianas y pequeñas disminuyeron en 17, 60 y 32 puntos básicos, respectivamente Asimismo, el segmento corporativo, el de menor riesgo crediticio, destacó con una caída de 13 puntos básicos en su tasa de interés.

En el mismo horizonte, la tasa de interés promedio de los créditos asociados al sector hipotecario se redujo de 8,13 a 7,83%; mientras que en los segmentos crediticios destinados a las micro empresas y al consumo, las tasas se acrecentaron.

En concordancia con la evolución a la baja de las tasas de interés, el BCR detalló que la morosidad de los créditos en soles disminuyó de 4,44% en enero de 2025 a 3,90% en enero de 2026. Por segmento de colocación, la morosidad de los créditos a las empresas disminuyó en 0,8% y el ratio de morosidad de los créditos otorgados a personas se redujo en 0,3%.