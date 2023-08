Durante el primer semestre del año 2023, las exportaciones peruanas totalizaron US$ 30.890 millones, monto que evidenció una ligera caída de 1,5 % respecto al mismo periodo del año 2022, según informó el jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (IDEXCAM) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Oscar Quiñonez.

Precisó que esta ligera caída se debió en parte a menores envíos del sector petróleo y gas natural, sector que representó un porcentaje de participación del 7,4 % respecto al valor total exportado, principalmente porque el que corresponde al gas natural licuado ha disminuido en los últimos meses, en tanto específicamente totalizó US$ 2.289 millones (-37,7 %).

Quiñonez dio a conocer que otros sectores que disminuyeron fueron el sector químico (-15,9 %), el sector de pesca tradicional (-28,5 %), textil y confecciones (-13 %) y sidero-metalúrgico (-12,1 %).

Indicó que, no obstante, nuestro principal sector de exportación, el minero, acumuló el 61,1 % de participación respecto del valor total exportado y totalizó US$ 18.865 millones, demostrando una recuperación del 7% respecto a lo registrado en el año 2022.

Al analizar los resultados del sector, el jefe del IDEXCAM estableció que la línea de producto más exportada fue la de minerales de cobre y sus concentrados, con 4.824 .171 toneladas (+26,5 %) y un valor de US$ 9.788 millones (+19,8 %), crecimiento influenciado en gran parte por la demanda de China, país que representó el 76% de participación entre los compradores.

“Otro sector relevante para las exportaciones peruanas fue el de agro no tradicional, cuya participación fue de 12,1 %, ya que el valor exportado sumó US$ 3.722 millones, evidenciando un crecimiento de 6%. Entre las principales líneas de productos de este sector destacaron los envíos de uvas frescas, 279.144 toneladas (+14,5 %) por US$ 667 millones (+15,8 %); paltas frescas, 364.624 toneladas (+18,7 %) por US$ 618 millones (+27,7 %); mangos frescos, 179.926 toneladas (+6,4 %) por US$ 207 millones (+0,5 %); y los arándanos frescos, 35.824 toneladas (+41,4 %) por US$ 185 millones (+26,5%)”, detalló Quiñonez.

Refirió que entre los principales destinos de exportación se encontraron China, 11.337 millones (+10,7 %); Estados Unidos, US$ 4.148 millones (+4,7 %); Canadá, US$ 1.324 millones (+2,8 %); Corea del Sur, US$ 1.307 millones (-23,7 %); Japón, US$ 1.290 millones (-20,1 %); Chile, US$ 1.006 millones (+3,3 %); Brasil, US$ 951 millones (+20,8 %); España, US$ 947 millones (+13,3 %); India, US$ 930 millones (-26,1 %); y Países Bajos, US$ 778 millones (+6,6 %).

Según IDEXCAM, China también fue el principal destino de las exportaciones tradicionales, pues destacaron productos como los minerales de cobre y sus concentrados, 3.661.047 toneladas (+25,5 %) por US$ 7.417 millones (+19,8 %); minerales de hierro y sus concentrados, 8.070.983 toneladas (-13,9 %) por US$ 704 millones (-26,1 %) y harina de pescado, 335.301 toneladas (-31,1 %) por US$ 566 millones (-26,7 %).

Finalmente, Quiñonez subrayó que el crecimiento de los envíos a Estados Unidos se debió en parte a las barras de oro, 81 toneladas (+9,2 %) por US$ 598 millones (+29,6 %); los cátodos de cobre refinado, 45.653 toneladas (+59,7 %) por US$ 398 millones; y uvas frescas, 137.421 toneladas (+19 %) por US$ 327 millones (+15,4 %).