Claro ha profundizado más de 30 tramos de fibra óptica en la zona norte y ha fortalecido el respaldo de energía en más de 400 sites críticos (estaciones base) en el país | Foto: Reuters
Claro ha profundizado más de 30 tramos de fibra óptica en la zona norte y ha fortalecido el respaldo de energía en más de 400 sites críticos (estaciones base) en el país | Foto: Reuters
Por Redacción EC

Frente al inicio de lluvias y huaicos asociados al Fenómeno El Niño (FEN), mantener la comunicación es clave para la tranquilidad y seguridad de las familias. Por ello, Claro ha puesto en marcha su plan integral de preparación técnica y operativa que busca reforzar la resistencia de la red y desplegar el máximo esfuerzo para sostener la conectividad de la población durante esta temporada.