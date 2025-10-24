La Compañía Minera Antamina informó que, desde el pasado martes 21 de octubre, un reducido grupo de integrantes de la comunidad campesina de Huaripampa, situada en el distrito de San Marcos, departamento de Áncash, viene realizando actos que atentan contra su propiedad, incluyendo la destrucción de muros de concreto y mallas metálicas (concertinas).

Asimismo, indicó que se han registrado actos intimidatorios hacia el personal que labora en la zona, impidiendo que puedan realizar sus tareas de manera segura.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Durante más de veinte años, hemos sostenido una convivencia pacífica y con visión de desarrollo junto a la comunidad de Huaripampa. Desde Antamina lamentamos profundamente estos hechos, que no guardan coherencia con el espíritu de diálogo constructivo expresado por la propia comunidad en diversas comunicaciones, en las cuales se ha reiterado su voluntad de mantener un trato respetuoso y alturado”, indicó la compañía.

Antamina recalcó que, a pesar de estos ataques, seguirán promoviendo espacios de entendimiento y cooperación; pero, a su vez, haciendo valer sus derechos , los derechos de sus trabajadores y contratistas, de acuerdo al marco normativo vigente.

Finalmente, pidieron a las autoridades de la Comunidad Campesina de Huaripampa a deponer toda conducta que incite a la violencia y a retomar el camino del diálogo.