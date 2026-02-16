Consumo de productos de origen vegetal crece en Perú y redefine los hábitos de compra

El mercado de alimentos y bebidas de origen vegetal atraviesa un crecimiento histórico a nivel global, impulsado por consumidores cada vez más preocupados por la salud, el bienestar y la sostenibilidad. De acuerdo con Procedence Research, este sector alcanzó US$50.70 mil millones en 2025 y se prevé que supere los US$103 millones en 2034, con un crecimiento del 8,29%.
En el Perú, la categoría prevé alcanzar ingresos de hasta US$10.14 millones en 2026, con una proyección de crecimiento de US$11.41 millones para el 20230, según Statista.
Para Eduardo Pérez, gerente de marketing de Tetra Pak Perú, el dinamismo del sector no se limita a consumidores vegetarianos o veganos, sino que incluye a un amplio grupo de flexitarianos, es decir, personas que buscan reducir el consumo de proteínas animales sin renunciar del todo a ellas.
“Este comportamiento está transformando los hábitos de compra y, al mismo tiempo, impulsando a las marcas a diversificar sus portafolios. Hoy, los consumidores esperan productos más accesibles, nutritivos y con envases seguros y sostenibles que respondan a sus valores y estilo de vida”, comentó el especialista.
De acuerdo con Pérez, la categoría de productos de origen vegetal mantiene un crecimiento sostenido y evoluciona de la mano de las siguientes tendencias:
- Innovación en ingredientes: la búsqueda de fuentes más variadas está impulsando un verdadero salto en el mercado. Ya no se trata solo de soja o almendra, sino de una gama mucho más amplia de ingredientes como guisantes, avena, arroz o proteínas de girasol.
- Seguridad y practicidad: los consumidores demandan productos que no solo sean saludables, sino también seguros en todo el proceso de conservación y consumo. En este sentido, el uso de tecnologías de envasado aséptico garantiza la inocuidad de los alimentos de origen vegetal sin necesidad de conservantes ni refrigeración.
- Expansión de categorías: el mercado plant-based ha dejado de ser una opción de nicho, hoy se ofrecen quesos, yogures, helados y hasta leche basados en plantas.
- Sostenibilidad: cada vez más consumidores priorizan envases reciclables y de bajo impacto ambiental, en línea con sus valores de cuidado del planeta.
- Accesibilidad: uno de los grandes retos del sector es dejar de ser percibido como una opción exclusiva y convertirla en una alternativa al alcance de todos. Por ello, las marcas están apostando por estrategias que abarcan desde precios más competitivos hasta una mayor presencia en supermercados, bodegas y plataformas digitales.
“El crecimiento de los productos de origen vegetal dependerá de la capacidad de las marcas para innovar y responder a consumidores que buscan un equilibrio entre salud, sabor y responsabilidad ambiental. Así, la categoría se proyecta como un componente clave en la evolución del sistema alimentario”, concluyó Pérez.
