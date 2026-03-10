La empresa Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes), empresa concesionaria que está a cargo de administrar y operar el Tramo 2 de IIRSA Centro (carretera central), presentó una demanda contra el Estado peruano ante la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos (EE.UU.), ante la falta de ejecución de un laudo arbitral del Ciadi que le fue favorable por US$99,4 millones, y que se encuentra en situación de impago —de acuerdo a la compañía—.

Según afirmó Deviandes en un comunicado, el Perú ya afrontó un proceso similar ante esta Corte estadounidense que llegó a declarar en default al Estado peruano: se trata del caso de Kuntur Wasi, resuelto en enero de este 2026, que obligó al país a asumir una millonaria indemnización (US$91 milones) luego de que un tribunal de EE.UU. declarara al Perú en rebeldía por el impago.

De acuerdo con la demanda de Deviandes, el laudo emitido en noviembre del 2024 concluyó que el Perú incumplió obligaciones contractuales vinculadas a un proyecto de infraestructura vial en el país y sancionó a que el Estado pagara en favor de la concesionaria la suma de US$99,4 millones.

El tribunal del Ciadi, remarca Deviandes en su comunicado, determinó que el Estado peruano “incumplió obligaciones contractuales clave”, como: (1) no cumplir con el procedimiento para la aceptación formal de obras terminadas; (2) no adoptar medidas suficientes para restablecer el orden social frente a protestas que impidieron la apertura del peaje de Ticlio; y (3) impedir que la concesionaria pudiera operar la estación y recaudar los ingresos previstos en el contrato.

“El tribunal concluyó que estos hechos constituyeron incumplimientos tanto del contrato de concesión como del contrato de garantía firmado por el Estado”, dice Deviandes.

Demanda ingresada ante la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, por parte de Deviandes contra el Estado peruano.

La acción presentada ante el tribunal estadounidense busca que dicha corte reconozca y ordene la ejecución del laudo arbitral del Ciadi, lo que permitiría a Deviandes iniciar procedimientos para el cobro del monto reconocido. En ese contexto, la resolución del tribunal podría habilitar medidas de ejecución contra activos del Estado peruano en el extranjero, incluyendo embargos, en caso de persistir el incumplimiento del pago ordenado por el tribunal arbitral.

“El proceso judicial en Estados Unidos forma parte de los mecanismos internacionales disponibles para hacer cumplir laudos arbitrales contra Estados soberanos, especialmente cuando los pagos ordenados no se realizan voluntariamente”, puntualiza Deviandes.