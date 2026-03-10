Resumen

Según el tribunal del Ciadi, el Estado peruano incumplió obligaciones contractuales clave. (Foto referencial: Deviandes)
Por Redacción EC

La empresa Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes), empresa concesionaria que está a cargo de administrar y operar el Tramo 2 de IIRSA Centro (carretera central), presentó una demanda contra el Estado peruano ante la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos (EE.UU.), ante la falta de ejecución de un laudo arbitral del Ciadi que le fue favorable por US$99,4 millones, y que se encuentra en situación de impago —de acuerdo a la compañía—.

