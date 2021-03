Conforme a los criterios de Saber más

En el país, solo el 22,9% de mujeres participa en un directorio o junta directiva de las empresas, según el INEI. Esta cifra es menor al promedio de América Latina (26%) y a la cifra global que asciende al 29%. Una diferencia que sirve para reflexionar, sobre todo a vísperas de que se celebre el Día Internacional de la Mujer este lunes 8 de marzo.

Los últimos 20 años han sido muy importantes para la visibilidad del talento de las mujeres, según manifestó Cecilia Flores, presidenta de WomenCEO Perú, organización que promueve el liderazgo femenino en empresas. Recalcó también que cuando uno llega a la dirección de las organizaciones no es el género lo determinante, sino sus competencias y habilidades.

A propósito de esta fecha, consultamos con cuatro líderes con puestos sobresalientes en las organizaciones más importantes del país, para que expliquen cómo lograron sus metas y las dificultades que enfrentaron. ¿El objetivo? Inspirar a que más mujeres sigan sus pasos.

Luciana Olivares: “Dejemos de ser una anécdota”





Luciana Olivares

Ella es directora independiente en Banco Pichincha, CEO de Boost Brand Accelerator y acaba de ser nombrada como miembro de directorio de Kallpa SAB (Sociedad Agente de Bolsa). “Me gusta que una casa de bolsa independiente y valiente haya pensado no solo en una mujer, sino en una mujer que es especialista en marketing y estrategia y no los típicos perfiles que hubieran podido buscar”, señaló.

Lo que más le entusiasma, manifestó, es que en Kallpa SAB tienen muchas ideas de hacer disrupción dentro del mercado, y reconoce que cuando le dicen la palabra ‘diferente’, ahí está levantando las dos manos. Su expectativa es sumar a esa diferenciación que buscan en el mercado.

Añadió que sigue siendo un hecho curioso que una mujer sea convocada a un directorio, o a industrias donde no se suelen haber mujeres. Y aunque nombramientos como este son una buena noticia, cree que el objetivo de llegar a una cuota del 30% de mujeres en puestos directivos al 2030, planteado por WomenCEO, se ve lejana en el país.

“Estamos a años luz de lo que debería ser, creo que el indicador de éxito es dejar de sorprendernos [de estos logros de las mujeres], porque debería ser normal”, acotó.

Sin embargo, Olivares reconoce que el hecho puede ser inspirador en dos aspectos: para demostrarle al género femenino que puedes hacer todo lo que desees y más, y lo segundo es que al final si eres comunicadora, marketera o estratega, no significa que no te puedan buscar industrias que en teoría solo buscan determinados perfiles.

Respecto al Día de la Mujer, comentó que no es una fecha de celebración, sino de reflexión y de seguir ayudándonos, no solo entre mujeres, sino entre ambos géneros para que la mujer pueda seguir avanzando y ocupando puestos que antes no estaban en teoría destinados para ellas. “Dejemos de ser una anécdota”, finalizó.

Elena Conterno: “Tomen las oportunidades que se les presenten”

Elena Conterno

Se desempeña como presidenta de IPAE y miembro de los directorios de Scotiabank y Profuturo AFP. Reconoció que hay un avance, al haber cada vez más mujeres en la primera línea de la gerencia, pero detalló que todavía falta muchísimo por avanzar.

Ha tenido un rol activo en este tema al haber lanzado hace unos meses con IPAE, la iniciativa ‘Líderes por la equidad de género’, la misma que ya han suscrito más de 130 gerentes generales y con los que buscan promover la equidad de género en y desde las organizaciones.

“Los suscritos se han adherido a una serie de principios, como promover la igualdad de género con un compromiso al más alto nivel, mantener una comunicación inclusiva y no repetir estereotipos, tolerancia cero al acoso, a la violencia, y finalmente el aprendizaje conjunto [para abordar estos temas]”, apuntó.

Para Conterno hoy en día hay una mayor sensibilidad por parte de los líderes empresariales en temas de igualdad de género, y muchos tienen la humildad de saber que hay cosas por hacer. Dijo que lo importante es que las organizaciones ahora están más abiertas al cambio.

“A las mujeres les diría que tomen las oportunidades que se les presenten, y que se preparen mucho porque el hecho de ir avanzando nos va a exigir más a nosotras, y debemos ser personas capaces. Busquen una mentoría, alguien que los asesore, no solo mujeres sino, también hombres que puedan orientarlas para avanzar en su carrera”, expresó.

Finalizó asegurando que el mensaje de salir adelante debe ir para todas las mujeres, más allá de las organizaciones, porque la agenda de la mujer va mucho más allá, desde combatir la violencia que tanto afecta al país, la misma que atraviesa todas las clases sociales, y que lamentablemente aún está muy presente.

Claudia Cooper: “Crecer sin temor a romper ese techo de cristal”

Claudia Cooper

La presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Lima afirmó que hemos avanzado en acortar la brecha de género, y citó al Ranking PAR, elaborado por Aequales, que indica que en el Perú el 21,3% de las empresas ya tienen a la cabeza una líder mujer.

“Y es que, en el Perú, tenemos organizaciones que están comprometidas con la equidad y con minimizar los obstáculos que las mujeres enfrentan en su carrera hacia el liderazgo empresarial. Sin embargo, es siempre importante continuar resaltando la labor de la mujer no solo como parte de las organizaciones, sino como líder”, expresó a este diario.

Agregó que el empoderamiento femenino es un proceso ya irreversible, que llegó para quedarse, siendo un imperativo global no solo para todos aquellos a quienes les interesa la justicia, la inclusión y la diversidad, sino para quienes buscan una mayor productividad y crecimiento del sector empresarial y de la sociedad en las que nuestras empresas se desenvuelven.

“Por ello, mi mensaje es continuar siempre avanzando, porque las mujeres hoy más que nunca podemos aspirar a crecer sin temor a romper ese techo de cristal”, puntualizó.

Lieneke Schol: “Te la tienes que creer”

Lieneke Schol

Es miembro del directorio de empresas como Alicorp, Camposol, Sapia y Banco Pichincha. Para la ejecutiva no estamos en el mundo ideal, pero hemos dado un primer paso de sensibilización que es fundamental para el espacio que deben labrarse las mujeres.

“Depende de una misma también, te la tienes que creer, y te debes capacitar, debes convencerte que quieres resaltar, generar impacto y trascender. Al final, llegas a ser ejemplo de otras chicas que ven que sí se puede buscar un balance en la vida que te permita ser igual o más exitosa que un hombre”, subrayó.

¿Ha encontrado resistencia por parte de los hombres? No, dice con firmeza. En sus dos primeros trabajos, cada uno duró más de 10 años, había oportunidad igual para hombres y mujeres y nunca hubo diferenciación en ningún sentido. En ese escenario, sabiendo que existe igualdad, sales por todas las oportunidades que puedas tomar.

Schol precisó que es clave trabajar con las nuevas generaciones, y reconoció que una característica de las mujeres millennials es que saben y buscan lo que quieren.

Por ello se debe inculcar que el matrimonio es una democracia, y las responsabilidades son compartidas, y eso es algo que se debe transmitir, “lo transmito a mis hijos, no solo las obligaciones van para la mujer, van para ambos, debemos enseñarles que las responsabilidades son iguales para todos. Y es fundamental lo que pase en la casa y cómo uno da el ejemplo”.

A manera de consejo, la directora recomendó que se atrevan. Resaltó que “no va a depender del costado, de la cuota [de género], sino que va a depender de cada una de ellas, porque las oportunidades están allí y si encuentras alguna dificultad, puedes encontrar la solución”.