El dólar abrió este 26 de agosto en S/ 3.345, ligeramente por encima del cierre previo de S/ 3.344 | Foto: Referencial El Comercio
El dólar abrió este 26 de agosto en S/ 3.345, ligeramente por encima del cierre previo de S/ 3.344 | Foto: Referencial El Comercio
Por Redacción EC

El dólar inició la sesión en S/ 3.345, ligeramente por encima del cierre previo de S/ 3.344, en un contexto de fortalecimiento global del billete verde tras los últimos datos publicados en Estados Unidos. Las divisas desarrolladas y emergentes retrocedieron frente al dólar, mientras que en Latinoamérica el peso chileno (-0.55%) y el peso colombiano (-0.42%) registraron las mayores depreciaciones.