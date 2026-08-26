El dólar inició la sesión en S/ 3.345, ligeramente por encima del cierre previo de S/ 3.344, en un contexto de fortalecimiento global del billete verde tras los últimos datos publicados en Estados Unidos. Las divisas desarrolladas y emergentes retrocedieron frente al dólar, mientras que en Latinoamérica el peso chileno (-0.55%) y el peso colombiano (-0.42%) registraron las mayores depreciaciones.

“Los datos de inflación muestran un consumo y gasto resiliente, con las cifras generales por encima de las estimaciones, sustentadas por el aumento de alimentos y energía, mientras los datos subyacentes se ubicaron en línea con lo esperado. Asimismo, la economía estadounidense mantuvo su crecimiento en el segundo trimestre, con un índice preliminar de 3.6% frente al 3.4% esperado”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Huayta indicó que el WTI (-1.09%), el oro (-0.81%) y la plata (-0.66%) registran retrocesos durante la jornada. Asimismo, el mercado mantiene expectativa por los resultados trimestrales de Nvidia, que se conocerán tras el cierre de Wall Street, con estimaciones de consenso que apuntan a un Beneficio Por Acción (BPA) de US$ 2.07.

En el plano local, el especialista destacó la aprobación ambiental (EIA) de la Nueva Carretera Central, proyecto de más de S/ 2,000 millones, como parte de las perspectivas macroeconómicas del país a mediano plazo.

En cuanto al tipo de cambio, el soporte técnico de corto plazo continúa entre S/ 3.3400 y S/ 3.3420, mientras el entorno externo ejerce presión alcista sobre el dólar y el movimiento local dependerá de los flujos de los agentes locales.

SOBRE EL AUTOR