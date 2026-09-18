El dólar registró un avance de 0,03% en la apertura de este viernes 18 de septiembre. Foto: GEC.
El dólar registró un avance de 0,03% en la apertura de este viernes 18 de septiembre. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió la sesión en S/3,359, prácticamente estable frente al cierre previo de S/3,358, con un avance de 0,03%. El movimiento se produce pese al fortalecimiento moderado del Índice del Dólar Estadounidense (DXY), que subía 0,26%, mientras los mercados continúan incorporando una postura más restrictiva de la Reserva Federal (Fed) y mayores expectativas de tasas hacia adelante.

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