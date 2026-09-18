El precio del dólar abrió la sesión en S/3,359, prácticamente estable frente al cierre previo de S/3,358, con un avance de 0,03%. El movimiento se produce pese al fortalecimiento moderado del Índice del Dólar Estadounidense (DXY), que subía 0,26%, mientras los mercados continúan incorporando una postura más restrictiva de la Reserva Federal (Fed) y mayores expectativas de tasas hacia adelante.

“Los mercados globales operan con mayor cautela tras la reciente subida de tasas de la Fed. Los rendimientos de los Treasuries vuelven a subir y el bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubica cerca de 5,00%, con un avance de 4 puntos básicos, después de alcanzar durante la semana niveles no vistos desde 2007”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En tanto, el S&P 500 retrocedía alrededor de 0.20%, el Dow Jones 0.50% y el Nasdaq se mantenía prácticamente estable.

En las materias primas, el WTI se recuperaba hacia los US$102–103 por barril, mientras el Brent retrocedió hasta alrededor de US$103,90, en un contexto de menores preocupaciones por interrupciones del suministro saudí, aunque persisten los riesgos geopolíticos en Medio Oriente.

Por su parte, el oro y el cobre avanzaban alrededor de 0,70% en promedio, mientras el fortalecimiento del dólar limitaba parcialmente su avance.

“En el mercado local, el avance del DXY genera una presión marginal sobre las monedas emergentes, mientras el comportamiento de los commodities continúa siendo relevante para las monedas de la región. Durante la jornada será importante monitorear la oferta corporativa de dólares, la participación de agentes offshore, los flujos asociados a las AFP y la presencia del BCR en el mercado cambiario”, agregó Huayta.