El precio del dólar abre la jornada de este miércoles 29 de abril en S/3,53 con un alza del 0,45% respecto al día anterior.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el martes 28 de mayo?

El tipo de cambio cerró en S/3,515 según informó el Banco Central de Reserva (BCR). Erick Valdez, gerente de Gestión Patrimonial en Sura Investments, explicó que esto se debe a la suma de factores locales e internacionales.

“Por el lado local, a pesar de tener más de dos semanas de la votación presidencial, aún estamos a la espera de los resultados oficiales al 100%, y no se ha definido quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de estas elecciones. Esta carrera tan cercana por el segundo puesto entre López Aliaga y Sánchez, que tienen planes de gobierno casi opuestos genera incertidumbre del futuro económico peruano y debilita nuestra moneda”, sostuvo.

Por el lado internacional, agregó que se mantiene la búsqueda de refugio en el dólar debido a que no se ve cerca una resolución definitiva del conflicto entre EE. UU. e Irán que tiene repercusiones importantes para la economía global debido a que el estrecho de Ormuz no funciona a su capacidad total.