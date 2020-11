Conforme a los criterios de Saber más

Ayer se publicó la actualización del listado de inversiones solicitadas por los congresistas y que además buscan ser incluidas como parte del presupuesto para el siguiente año, cuyo debate al cierre de esta edición continuaba en el Congreso.

Previamente, la comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República dio luz verde al proyecto presupuestal, cuyo plazo de aprobación en el Pleno vence este 30 de noviembre y considera un monto de S/ 183.030 millones.

En el listado, se conoció que el presidente de dicha comisión, el legislador de Alianza para el Progreso (APP), Humberto Acuña, había presentado más de 1.500 iniciativas para ser incluidas en el presupuesto del siguiente año.

En información más específica, los proyectos presentados se encuentran principalmente en las regiones de Cajamarca, Huánuco y Junín. Por detrás, se ubican los departamentos de Ayacucho y Lambayeque. Se trata de iniciativas orientadas al rubro de transportes, saneamiento y educación.

Consultado por la propuesta que involucran dichos proyectos, Acuña señaló en conversación con El Comercio que el grupo de trabajo que preside recogió la documentación de las alcaldías distritales, gobiernos regionales e instituciones públicas.

Asimismo, aclaró que la recolección de los documentos no implicó un análisis de viabilidad de las iniciativas propuestas. “El consenso que tuvimos con la [ex] ministra de Economía [fue] recibir todos los proyectos”, recordó.

“Yo no he presentado ninguna lista de priorización. Yo lo que he hecho es trasladar los requerimientos de las distintas autoridades. Yo no puedo calificar porque cada congresista ve la prioridad de su región en coordinación con sus autoridades municipales y regionales”, subrayó.

En tanto, el vocero de la misma bancada, César Combina, buscó incluir 250 proyectos que se concentran, principalmente, en la región Junín (donde suman 201). En tanto, 41 iniciativas pertenecen a la región Huancavelica.

Otro factor a considerar es que, del total de proyectos presentados, 533 no se encuentran aptos para ejecutarse, de acuerdo con la evaluación realizada por los diferentes ministerios; mientras tanto, más de 1.000 de ellos no tienen respuesta.

Alfredo Thorne, exministro de Economía, explicó que el municipio o gobierno regional es el que realiza la contratación de los consultores en aras de realizar la validación del proyecto a desarrollar. “Cuando ellos te dicen, ‘vengo a hablar en nombre del alcalde’ [es] equivocado; porque el único que puede representar al proyecto es el alcalde”, observó.

“Lo único que ellos hacen [los congresistas] es que tienen una función de representatividad”, añadió.

Finalmente, el especialista observó que los niveles de ejecución del presupuesto en el 2020 son “lamentables”. En vista de ello, saludó que el presidente Sagasti considerara trabajar en una mejoría de los niveles de ejecución.

De cara a continuar con las actividades de la reactivación económica, el economista consideró también que se debió priorizar la posibilidad de dar más bonos a la población vulnerable.

“Hay otras actividades, como la posibilidad de dar más bonos a la población vulnerable para que puedan hacer frente a la pandemia y el financiamiento de iniciativas de digitalización a las pymes. Hay una serie de actividades que, lamentablemente, por la premura no se han discutido”, resaltó.

VIDEO RELACIONADO

Los efectos de la economía tras crisis política en el Perú