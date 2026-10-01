Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este jueves 1 de octubre en S/3,444, por encima de los S/3,433 del cierre anterior, lo que representó una depreciación del sol de 0,32%. La jornada comenzó con una moneda estadounidense más firme a nivel internacional: el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,36%, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro volvieron a alcanzar niveles elevados y el petróleo retomó las ganancias.

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