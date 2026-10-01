El precio del dólar abrió este jueves 1 de octubre en S/3,444, por encima de los S/3,433 del cierre anterior, lo que representó una depreciación del sol de 0,32%. La jornada comenzó con una moneda estadounidense más firme a nivel internacional: el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,36%, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro volvieron a alcanzar niveles elevados y el petróleo retomó las ganancias.

“Las expectativas de una subida de tasas de la Reserva Federal en octubre se redujeron de niveles cercanos al 70% a alrededor de 37%, luego de que la inflación PCE de agosto resultara menor a lo esperado. Sin embargo, los mercados de bonos continúan bajo presión”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. El rendimiento del Treasury a 10 años llegó a 5.342%, su máximo desde comienzos de 2002, antes de moderarse.

El comportamiento del petróleo también permanece en la mira, con el WTI avanzando 1,27% ante el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Entre los metales, el oro retrocedió 0,22% y el cobre cayó 1,31%, mientras la plata avanzó 0,68%. En Latinoamérica, el peso chileno cedió 1,27%, el peso mexicano 0,70% y el real brasileño 0,21%.

En el mercado peruano, el inicio de octubre estuvo acompañado por un dato de inflación menor al previsto. El IPC aumentó 0,12% en septiembre, frente al 0,30% esperado, y la tasa interanual se ubicó en 4,55%. La jornada comienza además con vencimientos por S/1.414.5 millones en certificados de depósito del Banco Central de Reserva (BCR) y S/300 millones en swaps cambiarios compra.

“En el inicio del cuarto trimestre, la atención estará centrada en los flujos corporativos, la oferta de dólares y la evolución del DXY y de los rendimientos estadounidenses durante la sesión”, agregó Huayta.