Durante las próximas horas, el comportamiento del dólar a nivel global y los flujos comerciales y corporativos serán determinantes para la evolución del tipo de cambio. (Foto: EC)
Durante las próximas horas, el comportamiento del dólar a nivel global y los flujos comerciales y corporativos serán determinantes para la evolución del tipo de cambio. (Foto: EC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este miércoles 14 de octubre al alza, cotizando en S/3,440, frente al cierre previo de S/3,437, un incremento de 0,09%. El avance responde al fortalecimiento de la moneda estadounidense en los mercados internacionales, luego de conocerse que la inflación de septiembre en Estados Unidos superó las expectativas.

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