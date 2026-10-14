El precio del dólar inició la jornada de este miércoles 14 de octubre al alza, cotizando en S/3,440, frente al cierre previo de S/3,437, un incremento de 0,09%. El avance responde al fortalecimiento de la moneda estadounidense en los mercados internacionales, luego de conocerse que la inflación de septiembre en Estados Unidos superó las expectativas.

“El dólar inicia la sesión con una tendencia alcista, impulsado por los datos de inflación en Estados Unidos, que han reforzado las expectativas de una política monetaria más restrictiva. Este escenario genera presión sobre las monedas emergentes, incluido el sol peruano, especialmente ante el retroceso de los precios de los metales”, explicó Jorge Luis Huayta, trader de Kambista.

En el mercado internacional, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,66%, luego de que la inflación anual de Estados Unidos alcanzará el 3,7% en septiembre, por encima del 3,6% esperado. Este resultado elevó al 48% la probabilidad de una nueva subida de tasas de la Reserva Federal (Fed) en octubre. Asimismo, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años subió hasta 5,274%.

En cuanto a las materias primas, el petróleo WTI avanzó 1,27%, hasta US$95,34 por barril, en medio de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. En contraste, el cobre retrocedió 0,20%, mientras que el oro y la plata cayeron 1,54% y 4,74%, respectivamente, aumentando la presión sobre las monedas de economías exportadoras de materias primas, como el Perú.

En el ámbito local, el mercado mantiene la atención sobre los riesgos asociados al fenómeno de El Niño Costero, por sus posibles efectos sobre la agricultura, la pesca y los precios de los alimentos. Durante las próximas horas, el comportamiento del dólar a nivel global y los flujos comerciales y corporativos serán determinantes para la evolución del tipo de cambio.