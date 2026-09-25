El precio del dólar abrió este viernes 25 de septiembre en S/3,415, ligeramente por debajo del cierre previo de S/3,416, lo que representa una variación de -0,03%. La apertura coincide con un retroceso de 0,26% del Índice del Dólar Estadounidense (DXY), mientras los mercados siguen atentos a las tasas de interés en Estados Unidos, los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro y la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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“El dólar retrocede durante la jornada, aunque se mantiene encaminado a registrar su segunda semana consecutiva de ganancias, en medio de mayores expectativas de nuevas subidas de tasas de la Reserva Federal tras las recientes señales de preocupación por la inflación”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En ese escenario, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubicó alrededor de 5,20%, mientras que el de 30 años alcanzó niveles no vistos en aproximadamente dos décadas.

En paralelo, el petróleo retrocede ante señales de posibles avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, con negociaciones que explorarían una salida gradual al conflicto que podría incluir la reapertura del estrecho de Ormuz. El oro, en tanto, avanza alrededor de 0,6% durante la jornada, aunque acumula una caída semanal cercana al 1,7%.

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En el mercado local, Huayta, sostiene que el dólar cotizaba durante las primeras operaciones entre S/3,416 para la compra y S/3,418 para la venta, mientras las principales monedas latinoamericanas mostraron un comportamiento mixto, con el real brasileño y el peso chileno registrando las mayores caídas.

Durante la jornada, el mercado seguirá la evolución de la oferta de dólares y el comportamiento del tipo de cambio tras el avance acumulado durante la semana. “Hoy el BCRP tiene vencimientos de swaps por S/400 millones, por lo que será relevante observar los flujos durante la mañana y si el USD/PEN logra corregir parte del movimiento de los últimos días”, agregó Huayta.