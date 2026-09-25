Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este viernes 25 de septiembre en S/3,415, ligeramente por debajo del cierre previo de S/3,416, lo que representa una variación de -0,03%. La apertura coincide con un retroceso de 0,26% del Índice del Dólar Estadounidense (DXY), mientras los mercados siguen atentos a las tasas de interés en Estados Unidos, los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro y la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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