El foro se llevará a cabo el miércoles 01 y el jueves 02 de octubre en la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ). Foto: IPE.
El realizará el noveno Foro de Desarrollo Económico Regional Puno – Juliaca 2025, que tendrá lugar de forma presencial el miércoles 01 y el jueves 02 de octubre del 2025, en la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ).

Este evento será un espacio de intercambio y análisis, orientado a debatir los logros alcanzados y los desafíos pendientes para el desarrollo económico de la región. Bajo la coordinación conjunta con la Escuela de Economía de la UNAJ y la Cámara de Comercio y Producción de Puno, el foro reunirá a expertos y líderes del sector. Entre ellos, participarán:

Maro Villalobos
  • Marilú Martens, directora nacional de CARE Perú y exministra de Educación.
  • Raimundo Morales, CEO de Yape.
  • Carlos Gallardo, gerente general del IPE.
  • Daniel Pinto, representante de la Cámara de Comercio y Producción de Puno.

El foro servirá para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta Puno, región que se encuentra en el puesto 23 de 25 regiones en el Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2025, señalando áreas de mejora y potencial de crecimiento.

La agenda del evento también incluirá dos actividades. La Charla magistral, que se llevará a cabo el miércoles 01 de octubre a las 9:00 a.m. en el Auditorio Magno de la UNAJ, donde se profundizarán temas clave sobre el desarrollo regional, y la Clase de economía pública, el jueves 02 de octubre a las 10:00 a.m., donde María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del IPE, impartirá una clase especializada en economía pública en el auditorio académico.

El IPE indicó que las inscripciones están abiertas al público en general con aforo limitado. Los que deseen participar deberán registrarse de forma anticipada mediante el siguiente enlace: .

