De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar abre hoy en S/3,39 con un alza de 0,37% respecto al día anterior.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el tipo de cambio puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el lunes 13 de abril?

Para el cierre la moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,36, cierre S/3,3725, promedio S/3,3691, mínimo de S/3,36 y máximo de S/3,3830.

Además, se negociaron US$252 millones en el mercado spot interbancario, 19% más del flujo visto el viernes ($211 millones) y no hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del Banco Central de Reserva (BCR).

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada estuvo bastante volátil luego de los resultados iniciales de las elecciones presidenciales llevadas a cabo ayer. Cercanos al cierre de mercado se observó flujo de demanda importante que empujó el tipo de cambio al alza.