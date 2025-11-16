Empleo a nivel nacional creció 1,9% , ¿cuáles son las ciudades con mayor incremento de trabajo?

En el tercer trimestre del 2025, la población ocupada creció 1,9% con respecto al similar trimestre del 2024, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). Esto significa un aumento de 320.800 puestos de trabajo más, comparando ambos periodos. La ocupación creció más en la zona urbana (2,2%), mientras que la zona rural del país registró un incipiente avance de 0,4%.

Si hacemos un zoom por empresas, se observa una recuperación de 10% en aquellas de 11 a 50 trabajadores, frente al 0,5% de aumento en las de 1 a 10 empleados y 3,6% en las de 51 a más trabajadores. De ellas, las dedicadas a actividades primarias como agricultura, minería o pesca, son las que tienen mayor oferta de empleo que otros rubros con manufactura, construcción, comercio y servicios.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El empleo creció 3,6% en las empresas de 51 a más trabajadores.

Los datos también arrojan una reducción en el empleo informal, aunque la modalidad todavía afecta a 7 de cada 10 trabajadores. En tanto, el subempleo —aquel cuyos ingresos y horas de trabajo no son suficientes— también descendió 4,5%.

Empleo por regiones

Si hacemos un recorrido por las principales ciudades del país, en el tercer trimestre del 2025, la población ocupada aumentó en las ciudades de Puerto Maldonado (7,8%), Arequipa (7,3%), Chachapoyas y Moquegua (6,2%), para cada caso y Pucallpa (6,1%), entre los más relevantes. Sin embargo, también se observa variaciones negativas de la población ocupada en 8 ciudades (Chimbote, Ayacucho, Huaraz, Puno, Huancavelica, Cerro de Pasco, Tumbes y Cusco).

De otro lado, durante el periodo octubre 2024-Setiembre 2025, las ciudades con las mayores tasas de empleo informal son: Juliaca (82,7%), Pucallpa (73,3%), Ayacucho (72,0%), Tumbes (70,4%) y Moyobamba (69,0%); mientras que, las menores tasas de informalidad se encontraron en Moquegua (54,8%), Ica (55,0%) y Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao (55,6%).

Tal escenario se refleja en los ingresos pues, donde hay mayor informalidad, los trabajadores perciben menores remuneraciones. En el periodo octubre 2024-Setiembre 2025 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo (ingreso principal y secundario) se destaca en las ciudades de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao (S/2 433,2), Moquegua (S/2 362,5), Chachapoyas (S/2 293,8), Arequipa (S/2 279,3) y Puerto Maldonado (S/2 194,5); mientras que, los menores ingresos se registran en las ciudades de Juliaca (S/1 321,7), Chiclayo (S/1 653,9) y Pucallpa (S/1 674,6).

Empleo en Lima avanza, pero con menor aliento en los jóvenes

En el caso de Lima Metropolitana, durante el trimestre móvil: agosto–setiembre-octubre 2025 el empleo creció 3,9%; aunque con resultados mixtos según los grupos etarios. En el caso de personas entre 14 a 24 años, se registró una caída de puestos laborales de 4,7%.

“Por el lado de los ingresos, en octubre estos se ubicaron 4% por encima de su nivel de 2019 en términos reales (ajustados por la inflación). Esto en un contexto de recuperación económica y baja inflación. Esperamos que este año los ingresos laborales en Lima crezcan por en cima de 7%”, comenta Pamela Bernabé, economista senior de Macroconsult.