Claro Perú anunció la reactivación de la venta de líneas móviles (chips) a clientes extranjeros, como parte de la implementación de un nuevo proceso de validación biométrica.

El operador indicó que esta medida se aplicará en los Centros de Atención al Cliente (CAC) a nivel nacional, inicialmente.

La iniciativa incorpora la verificación de huella digital en línea con la Superintendencia Nacional de Migraciones, lo que permite validar de manera segura la identidad de los clientes extranjeros antes de concretar la venta de una línea móvil.

Claro señaló que con esta iniciativa se fortalecen los mecanismos de control y se promueve un uso responsable del servicio móvil, en línea con las reciente disposiciones vigentes, asegurando que las líneas móviles estén vinculadas a personas con situación migratoria regular en el país.

El nuevo esquema aplica para clientes extranjeros identificados con Carné de Extranjería (CE) y Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP). De manera excepcional, los clientes que cuenten con el Carné de Identidad de Relaciones Exteriores (CIRE), documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no requerirán validación biométrica para acceder al servicio.

“El proceso de atención se desarrolla de manera habitual en nuestros Centros de Atención al Cliente (CAC), incorporando la validación biométrica para el extranjero en el procedimiento de la contratación de servicios móviles, la misma que se realiza a través del portal web de Migraciones. Una vez confirmada exitosamente la identidad del cliente, se concluye la contratación, quedando la información debidamente registrada en nuestros sistemas comerciales”, explicaron.

Para esta implementación, Claro Perú ha dispuesto más de 100 dispositivos biométricos especializados, los cuales serán distribuidos progresivamente en CAC’s a nivel nacional. Estos equipos permiten una captura precisa de huellas digitales y aseguran la trazabilidad de cada validación realizada.

Cabe precisar que, en cumplimiento de las medidas temporales de seguridad, los clientes extranjeros podrán adquirir una línea nueva por mes calendario, mientras que las operaciones de portabilidad se mantienen sin restricción de cantidad.