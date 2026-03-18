Un reciente estudio de Horizonte Laboral, organización especializada en políticas públicas laborales, reveló que ninguno de los partidos políticos que competirán el próximo 12 de abril plantea reformas laborales capaces de enfrentar las causas estructurales de la informalidad en el país y que afectan a más del 70 % de los trabajadores peruanos.

“La revisión de los planes de gobierno registrados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestra que las propuestas laborales privilegian principalmente medidas de corto plazo y de bajo costo político”, señaló Horizonte Laboral.

LEE TAMBIÉN: Indecopi sanciona a Scotiabank por vender auto de clienta mientras negociaba su refinanciamiento

A partir de entrevistas a profundidad con expertos en la materia, Horizonte Laboral elaboró 11 ejes temáticos sobre los problemas más críticos y urgentes del mercado laboral, que requieren atención de los candidatos como parte de una agenda prioritaria para enfrentar la informalidad laboral y mejorar la calidad del empleo.

Estos ejes son: i) Emprendimiento, desarrollo empresarial y empleo, ii) La brecha educación–productividad, iii) la transición formación–empleo, iv) el desarrollo de capacidades laborales, v) la inserción laboral, vi) la protección social vii) la regulación laboral, viii) la fiscalización laboral, ix) la seguridad y salud en el trabajo x) la gobernanza y el diálogo social y xi) la precarización laboral.

“El análisis de los planes muestran que las propuestas se concentran en las dimensiones más operativas en productividad, regulación y algunos componentes de protección social; sin embargo, reciben mucho menos atención las reformas vinculadas a la estabilidad laboral, la duración de los contratos temporales, la fiscalización y la seguridad y salud en el trabajo, que son los temas más sensibles para los trabajadores”, remarcaron.

Según el informe, las propuestas sobre emprendimiento, desarrollo empresarial y empleo son las más mencionadas con 216 iniciativas; le siguen 95 propuestas vinculadas a regulación laboral y 82 medidas sobre protección social en salud y pensiones.

En contraste, los temas estructurales vinculados a la informalidad están prácticamente ausentes. “Por ejemplo, casi no se aborda la duración de los contratos o la inestabilidad contractual: Solo 5 de 32 propuestas lo hacen; la fiscalización laboral cuenta con 21 propuestas, pero la mayoría no desarrolla cómo mejorarla; la Seguridad y Salud en el Trabajo, apenas tiene 3 propuestas y la duración de contratos, no tiene ninguna propuesta”, indicó el informe.

Además, se advierte que, incluso dentro del sector formal, el empleo se desarrolla en condiciones de alta rotación y precariedad, “sin embargo, la mayoría de los planes evitan discutir reformas vinculadas a la estabilidad laboral y han pasado más de 30 años sin una reforma integral”, apuntó.

Baja claridad técnica y alto nivel de ambigüedad

El análisis clasificó las propuestas según su nivel de precisión técnica. La mayoría de ellas son meramente declarativas o parciales, sin instrumentos, costos, población objetivo ni mecanismos de implementación. “En términos de impacto, predominan las iniciativas ambiguas, lo que limita su capacidad de transformar el mercado laboral, que es lo que se necesita”, señala el informe.

De otro lado, el estudio encontró patrones ideológicos en las propuestas, pero no necesariamente mayor rigor. “Por un lado, la izquierda prioriza la protección social, regulación y diálogo social, pero cae en propuestas declarativas mientras que los partidos de derecha enfatizan en productividad empresarial, formación y capacidades laborales, con mayor claridad técnica, pero sin abordar los problemas estructurales”, enfatizó el informe.

Un aspecto que destaca es que la protección social en salud y pensiones aparece como un eje transversal abordado por prácticamente todos los partidos (derecha, izquierda y centro). Asimismo, el informe señaló que los partidos coinciden en hacer diagnósticos visibles de la informalidad, empleo juvenil, brechas de productividad, pero evitan medidas específicas en los temas más sensibles como la fiscalización, la estabilidad contractual o la gobernanza del sistema laboral.

“El empleo está presente en la campaña electoral, pero de forma acotada, superficial y políticamente cómoda. La pregunta clave para el 2026 no es quién promete más empleo, sino quién está dispuesto a asumir los costos políticos de reformar un mercado laboral que reproduce informalidad, rotación y precariedad y no cambia hace muchos años”, concluyó el reporte.