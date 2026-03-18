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Según el informe los temas estructurales vinculados a la informalidad están prácticamente ausentes. EFE/ Bienvenido Velasco
Según el informe los temas estructurales vinculados a la informalidad están prácticamente ausentes. EFE/ Bienvenido Velasco
/ Bienvenido Velasco
Por Redacción EC

Un reciente estudio de Horizonte Laboral, organización especializada en políticas públicas laborales, reveló que ninguno de los partidos políticos que competirán el próximo 12 de abril plantea reformas laborales capaces de enfrentar las causas estructurales de la informalidad en el país y que afectan a más del 70 % de los trabajadores peruanos.

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