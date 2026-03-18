Resumen

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la resolución ordena que el banco pague las costas del procedimiento a favor de la denunciante. Foto: GEC.
la resolución ordena que el banco pague las costas del procedimiento a favor de la denunciante. Foto: GEC.
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La Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi, en segunda y última instancia administrativa, sancionó a Scotiabank Perú con una multa de 10 UIT, equivalente a S/55.000, por vulnerar el deber de idoneidad al vender el vehículo de una consumidora mientras se encontraba en proceso de negociación para refinanciar su crédito vehicular.

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