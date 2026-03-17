El Gobierno avanza en la reestructuración del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo clave para amortiguar la volatilidad de los precios internos, tras acumular una deuda cercana a S/1.000 millones con privados. El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, indicó que el objetivo es sanear el fondo y restituir su operatividad luego de problemas de gestión en años anteriores.

“Hay un problema con el FEPC que no se trató adecuadamente. Empresas como Petro-Perú y Repsol se retiraron del fondo y se dejó al Estado con una deuda importante que estamos trabajando para refinanciar”, señaló el ministro. Añadió que el Ministerio de Economía viene evaluando medidas para reestructurar el mecanismo y asegurar su funcionamiento en el futuro.

El FEPC ha sido utilizado para mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales en los precios de los combustibles, pero su sostenibilidad se ha visto comprometida por deudas acumuladas y la salida de actores clave del sistema.

El Gobierno avanza en la reestructuración del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo clave para amortiguar la volatilidad de los precios internos, tras acumular una deuda cercana a S/1.000 millones con privados. (Foto: Joel Alonzo / GEC) / JOEL ALONZO

Presión externa sobre los precios

En paralelo, Alfaro advirtió que los precios de los combustibles podrían mantenerse ligeramente elevados en el corto plazo debido al contexto internacional, especialmente por el conflicto en Medio Oriente.

“Lo que va a quedar un poquito al alza es por la guerra. El precio del barril ha subido de alrededor de 70 a más de 100 dólares y eso repercute en los combustibles”, señaló en declaraciones a Canal N.

No obstante, el ministro sostuvo que la presión sobre la gasolina ha comenzado a ceder tras la normalización del abastecimiento de gas natural vehicular (GNV), lo que ha permitido que más de 350.000 vehículos vuelvan a operar con este combustible.

Problemas logísticos y abastecimiento de GLP

Respecto al suministro de gas licuado de petróleo (GLP), Alfaro explicó que las recientes dificultades responden a factores logísticos, principalmente por el oleaje anómalo que ha impedido la descarga en el puerto del Callao.

Indicó que, de manera temporal, el abastecimiento se viene realizando desde Pisco, lo que ha generado congestión de camiones cisterna. Para mitigar el impacto, el Ejecutivo ha flexibilizado el ingreso de unidades por las fronteras norte y sur. “Es cuestión de días para que se normalice”, afirmó.

Medidas para evitar nuevas crisis

Como parte de las acciones de mediano plazo, el titular del Minem adelantó que el Gobierno impulsará el desarrollo de una planta regasificadora, con el objetivo de contar con reservas estratégicas y reducir la vulnerabilidad ante interrupciones del suministro.

Asimismo, indicó que se conformarán comités para evaluar las causas del incidente en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), que originó la reciente crisis, y plantear medidas preventivas.

Con estas acciones, el Ejecutivo busca fortalecer la seguridad energética y reducir la exposición del país a choques externos que afectan los precios y el abastecimiento de combustibles.