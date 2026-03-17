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El Gobierno avanza en la reestructuración del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo clave para amortiguar la volatilidad de los precios internos, tras acumular una deuda cercana a S/1.000 millones con privados.
El Gobierno avanza en la reestructuración del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo clave para amortiguar la volatilidad de los precios internos, tras acumular una deuda cercana a S/1.000 millones con privados.
Por Redacción EC

El Gobierno avanza en la reestructuración del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo clave para amortiguar la volatilidad de los precios internos, tras acumular una deuda cercana a S/1.000 millones con privados. El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, indicó que el objetivo es sanear el fondo y restituir su operatividad luego de problemas de gestión en años anteriores.

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