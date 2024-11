Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), indicó que es imperativo dejar sin efecto el Reinfo. Además, resaltó la necesidad de establecer una normativa efectiva y eficiente para la formalización minera, frente a la ola de criminalidad que han venido generando las mafias de minería ilegal en el Perú.

“Es imperativo consolidar cuanto antes la nueva ley de minería artesanal y pequeña minería (Mape) y dejar sin efecto el Reinfo”, sostuvo Ortiz en el marco del evento Jueves Minero, desarrollado por el IIMP.

Ortiz también invocó a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo a priorizar el bienestar de los peruanos en el debate y consolidación de la denominada Ley Mape. “Esta es una oportunidad clave para demostrarle a la ciudadanía que están comprometidos con su bienestar y en la lucha contra una actividad criminal”, sostuvo el vicepresidente del IIMP.

El IIMP recordó que el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se comprometió a enviar el proyecto de Ley Mape al Congreso de la República el pasado jueves 7 de noviembre. Sin embargo, éste aún continúa en revisión por parte del Consejo de Ministros. Asimismo, agregó que diversos grupos del Congreso han insistido con ampliar el Reinfo al 2026, medida considerada por como un “pasaporte a la ilegalidad”.

Por otro lado, Paola Bustamante, directora de Videnza, señaló que el Reinfo no cuenta con canales, plazos ni procedimientos claros para que un titular minero lleve a cabo un adecuado proceso de formalización.

“El Reinfo tiene registrados a mineros informales que tienen voluntad de formalizarse y a mineros ilegales que lo usan como licencia para extraer mineral de zonas no autorizadas, transportar y comercializar el mineral extraído ilegalmente, producto de la comisión de un delito. Los gobiernos regionales no cumplen a cabalidad con sus responsabilidades en el marco del proceso de formalización, no hay fiscalización y ello nos ha conducido a una situación insostenible” sostuvo Bustamante.

Cabe recordar que el proceso de formalización minera se inició hace más de dos décadas y solo se ha logrado un 2,4% de mineros formalizados, de los 87.111 inscritos que no han consolidado este proceso.

Tanto el IIMP como Videnza han propuesto sobre la base de su análisis que el proceso de formalización minera (a través de la nueva Ley Mape) debe priorizar solo a aquellos que tienen un Reinfo activo, depurar del proceso a aquellos que no tienen voluntad de formalizarse e involucrar al gobierno central en las actividades de fiscalización, a través de organismos especializados como Osinergmin, OEFA, ANA, SERNANP, entre otros.