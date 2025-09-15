La población ocupada de Lima Metropolitana aumentó en 2,8% (154 mil), alcanzando un total de 5 millones 621 mil 900 personas al comparar el trimestre junio-julio-agosto del 2025 con similar periodo del año anterior.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado a partir de los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

Durante el trimestre de análisis, la población ocupada masculina aumentó en 3,6% (105 mil 700 personas) y el femenino en 1,9% (48 mil 300) respecto a similar trimestre de 2024. En total, los hombres representan el 54,5% de la población ocupada (3 millones 62 mil 400) y las mujeres el 45,5% (2 millones 559 mil 500).

Población ocupada de 45 y más años de edad incrementó en 6,8%

Por grupos de edad, entre los meses de junio y agosto del 2025, la población ocupada creció en 6,8% (140 mil 900) entre quienes tienen 45 y más años de edad, en 3,1% (81 mil 900) en el grupo de 25 a 44 años, mientras que se redujo en 9,8% (-68 mil 700) entre la población de 14 a 24 años de edad.

Empleo aumentó en la población con educación superior universitaria en 10,2%

En el trimestre de análisis, según nivel educativo, el empleo se incrementó en 10,2% (161 mil 900) entre las personas con educación superior universitaria, en 0,6% (7 mil 600) entre las de educación superior no universitaria y en 0,6% (2 mil 100) entre quienes alcanzaron educación primaria o menor nivel; en cambio, disminuyó en 0,8% (-17 mil 600) en quienes cuentan con secundaria.

Construcción lideró la generación de empleo al crecer 6,3%

Durante el trimestre junio-julio-agosto del 2025, la población ocupada aumentó en Construcción al crecer 6,3% (23 mil 300), seguida de los Servicios con 3,7% (109 mil 400), Comercio con 0,7% (8 mil 300) y Manufactura con 0,6% (4 mil 600), en relación con igual trimestre del año 2024.

Ocupación en unidades económicas de 11 a 50 trabajadores subió 15,2%

La población ocupada aumentó en 15,2% (93 mil 100) en las empresas de 11 a 50 trabajadores y en 6,7% (101 mil 500) en las de 51 a más trabajadores, mientras que disminuyó en 1,2% (-40 mil 600) en las de 1 a 10 trabajadores, en comparación con los resultados obtenidos entre los meses de junio y agosto del año 2024.

Población ocupada con empleo adecuado incrementó en 13,5%

En el trimestre junio-julio-agosto 2025, la población con empleo adecuado creció en 13,5% (436 mil 800) en Lima Metropolitana y alcanzó 3 millones 682 mil 700 personas, mientras que la población subempleada disminuyó en 12,7% (-282 mil 800), reduciéndose en 17,5% (-80 mil 800) el subempleo visible (insuficiencia de horas de trabajo) y en 11,5% (-202 mil 100) el subempleo invisible (por ingresos).

Tasa de desempleo en Lima Metropolitana llegó a 6,0%

La tasa de desempleo en Lima Metropolitana en el trimestre de análisis, se ubicó en 6,0%, lo que equivale a 358 mil personas en búsqueda activa de empleo.

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal creció 12,1%

En el trimestre de análisis, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo principal en Lima Metropolitana ascendió a 2 249,6 soles, monto mayor en 12,1% (S/242,7) al registrado en similar trimestre de 2024. Según sexo, los hombres percibieron mensualmente s/2.553.4 y las mujeres S/1.877.6, lo que significa que ellas reciben en promedio el 73,5% del ingreso de los hombres. Al comparar el trimestre de estudio con similar trimestre móvil del año anterior, el ingreso promedio de los hombres creció 12,5% (S/282,6 soles) y el de las mujeres 11,1% (S/188,2 soles).

Ingreso promedio mensual de la población ocupada de 25 a 44 años subió 13,3%

Por edades, el ingreso promedio mensual aumentó en 13,3% (271,9 soles) en el grupo de 25 a 44 años, en 9,2% (203,7 soles) en el de 45 y más, y en 8,6% (102,6 soles) entre los jóvenes de 14 a 24 años, en comparación con igual trimestre del año anterior.

Ingreso creció 20,4% entre la población ocupada que labora en construcción

El ingreso promedio mensual aumentó entre los ocupados que realizan actividades en el sector Construcción en 20,4% (S/413,9), Comercio en 14,1% (S/228,4), Manufactura en 12,8% (S/249,6) y Servicios en 11,8% (S/250,6), respecto a similar trimestre del año 2024.