Octavio retiro de AFP hasta por 4 UIT | Últimas noticias e inicio de solicitudes
Cronograma para realizar el trámite de retiro
El registro se iniciará el 21 de octubre para quienes tengan una letra u otro carácter al final de su documento.
- DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre o 20 de noviembre
- DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre o 21 de noviembre
- DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre o 24 de noviembre
- DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre o 25 de noviembre
- DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre
- DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre o 27 de noviembre
- DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre o 28 de noviembre
- DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre o 1 de diciembre
- DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre o 2 de diciembre
- DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre o 3 de diciembre
La Asociación de AFP también señaló que quienes desean conocer a qué entidad están afiliados pueden hacerlo a través del enlace de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ingresando a la opción “ Constancia de Afiliación AFP”.
¿Cómo se realizará el trámite?
El trámite será 100% virtual a través de las plataformas habilitadas por cada AFP. En el caso el afiliado desee desistir de su solicitud de retiro de fondos, puede comunicarlo a la AFP por única vez, hasta 10 días calendario antes de la fecha en que se haya programado cualquiera de los desembolsos de dinero.
De acuerdo con la norma aprobada por el Congreso de la República, tanto los afiliados que viven en el Perú como los que residen en el extranjero podrán realizar la solicitud, siempre que cuenten con conexión a internet y una cuenta bancaria activa.
Por primera vez, cada administradora gestionará el trámite directamente desde su propia web, lo que permitirá a los usuarios realizar el procedimiento de forma más segura y personalizada.
Desde este martes 21 de octubre, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán realizar la solicitud para retirar hasta S/21.400 o 4 UIT de sus cuentas individuales de AFP. Encuentra en esta nota de El Comercio toda la información que necesitas saber.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
El cronograma publicado por la Asociación de AFP