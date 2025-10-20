Este 21 de octubre se iniciará oficialmente la solicitud para el octavo retiro de AFP de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21 400, que beneficiará a millones de trabajadores formales, desempleados y próximos a jubilarse en el país. Esta disposición servirá para que este grupo de la población pueda invertir su dinero en algún proyecto personal o simplemente como un ahorro para el futuro. De esta manera, los afiliados deberán realizar el trámite virtualmente mediante las plataformas oficiales de cada administradora: AFP Integra, AFP Hábitat, Prima AFP y Profuturo AFP. Es así que, siguiendo el cronograma de pagos establecido según el último dígito del DNI, los ciudadanos se cuestionan cuál será la fecha de solicitud correspondiente a los números 1 y 2. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO PRESENTAR LA SOLICITUD PARA EL RETIRO DE AFP SI MI NÚMERO TERMINA EN 1 O 2?

Este martes 21 de octubre inicia oficialmente el periodo de solicitudes para el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 21 400), por lo que uno de los pasos principales que deberá realizar el afiliado es verificar el saldo disponible en su cuenta individual. Tras ello, el ciudadano tendrá que revisar el cronograma de pagos, publicado por la Asociación de AFP, a fin de ubicar la fecha en la que le corresponde enviar la solicitud. Asimismo, dicha entidad establecerá una plataforma que permitirá ingresar con DNI y realizar el formulario para el desembolso de los aportes. De esta manera, el pago del dinero se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario tras el envío de la solicitud. A continuación, te presentamos el cronograma completo oficial:

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre | 20 de noviembre

DNI terminado en 1 : 24 y 27 de octubre | 21 de noviembre

: 24 y 27 de octubre | 21 de noviembre DNI terminado en 2 : 28 y 29 de octubre | 24 de noviembre

: 28 y 29 de octubre | 24 de noviembre DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre | 25 de noviembre

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre | 26 de noviembre

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre | 27 de noviembre

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre

Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA LETRA Y NÚMEROS DE DNI ANTES DE REALIZAR LA SOLICITUD PARA EL RETIRO DE AFP?

Los trámites en línea para solicitar el retiro de AFP, que asciende hasta 4 UIT (S/ 21 400), inician oficialmente este martes 21 de octubre. Por ello, siguiendo los lineamientos adoptados por la Asociación representante de Habitat, Integra, Prima y Profuturo, se estableció un cronograma de pagos basado en la utilidad del último número de DNI muchas veces confundido con el dígito verificador que toda cédula de identidad emitida a ciudadanos peruanos mayores y menores de edad, contiene como medida de seguridad.

Es así que, si la primera línea de la parte inferior del DNI comienza con la letra “I” indica el tipo de documento (identidad), seguida del código internacional del país (PER), correspondiente a Perú. Luego aparece el número de DNI, acompañado de un dígito verificador obtenido mediante una operación matemática aplicada al propio número del documento. La línea finaliza con varios caracteres “<” usados como relleno. En el caso de la segunda línea, este inicia con la fecha de nacimiento, representada en seis caracteres (año, mes y día), seguida de un código de verificación.

Luego aparece una letra que identifica el sexo (M para masculino o F para femenino), y posteriormente, la fecha de caducidad del DNI. Después se incluye otro dígito de control, esta vez asociado a la fecha de vencimiento, y el código de nacionalidad de tres letras. Además, se añaden caracteres “<” de relleno y un último dígito de control. Por último, en la última línea, aparecen el primer apellido y nombres, separados por caracteres de relleno.

VIDEO RECOMENDADO