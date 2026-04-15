En febrero de 2026 la inversión en infraestructura concesionada de transporte llegó a los US$ 203 millones, muy por encima de los US$45 millones registrados en el mismo periodo del 2025, según cifras del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, este nivel fue el mayor al que esperaban y es el mejor inicio de los últimos años.

Para los próximos meses la entidad bancaria espera que la inversión en diversos proyectos concesionados continúe, incluso tomando en cuenta la cercanía del proceso electoral. “Es así como para el cierre del 2026 prevemos que la inversión en este sector se ubique alrededor de US$1.300 millones, siendo el tercer año consecutivo que la inversión supera los US$1.000 millones. Sin embargo, no nos sorprendería que el monto sea superior, tomando en cuenta que hay diversos anuncios de inversión que podrían sumarse a nuestra proyección”, explicó Scotiabank.

Por segmentos, esperan que la inversión total sea liderada por la infraestructura ferroviaria, la cual prevemos ejecute poco más de US$550 millones en el 2026 -principalmente por el proyecto Línea 2 del Metro de Lima-, monto cercano al promedio de los últimos tres años.

A ello se sumaría la inversión en infraestructura aeroportuaria, segmento que invertiría poco más de US$60 millones durante el 2026, según información de Ositran. Le seguiría la inversión en infraestructura portuaria, segmento que invertiría poco más de US$160 millones en el 2026. “Finalmente, esperan que la inversión en infraestructura vial supere los US$130 millones, monto que se acerca al promedio de inversión de los últimos cuatro años”, agregó.

Asimismo, la inversión en infraestructura mantiene su potencial de desarrollo, tomando en cuenta que el saldo de inversión a ejecutar es de poco más de US$7.700 millones al cierre de febrero 2026, en 33 proyectos supervisados por Ositran.

A ello se adicionaría la ejecución de obras preliminares en proyectos adjudicados por Proinversión entre el 2023 y 2025, monto conjunto cercano a los US$15 mil millones, destacando los proyectos Anillo Vial Periférico, ya bajo supervisión de Ositran, Longitudinal de la Sierra-Tramo 4, Puerto San Juan de Marcona, entre otros.

Inversión en el primer bimestre del 2026

Durante el primer bimestre del año el reconocimiento de inversiones en infraestructura de transporte por parte de Ositran alcanzó los US$198 millones, el mejor inicio de los últimos años. El monto ejecutado se explicó principalmente por el reconocimiento de inversiones en proyectos como: Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$165 millones), Línea 2 del Metro de Lima con US$7.9 millones, el proyecto vial IIRSA Sur-Tramo 4 (US$5.1 millones), proyecto vial Autopista del Sol (US$4.4 millones), y Muelle Norte -Etapa 3A (US$3 millones) y Puerto de Paita (US$1.9 millones).

Infraestructura ferroviaria

El segmento con el monto de inversión proyectado más alto. Para el presente año Scotiabank prevé que se reconozcan inversiones por poco más de US$550 millones en este segmento, tomando en cuenta que, según los planes de negocios de las firmas supervisadas, la inversión en este sector sumaría poco más de US$520 millones según Ositran, superando el promedio de inversión anual de los últimos tres años. La Línea 2 del Metro de Lima explicaría en mayor medida el monto de inversión en este segmento.

Es así como a mediados de marzo de este año el proyecto Línea 2 tiene un avance físico del 80%. En detalle, en su etapa 1B tiene un avance del 83%, -habiendo concluido la totalidad del túnel de esta etapa. Asimismo, la etapa 2 tiene un avance promedio del 72%, estaciones y pozos con un 55% de avance.

“Para el presente año esperamos que la concesionaria supere los US$506 millones de inversión planificada en este proyecto según Ositran. La inversión comprendería obras civiles, equipamiento, instalaciones y material rodante. Asimismo, se invertiría alrededor de US$18.5 millones en el proyecto de rehabilitación del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, según el ente regulador”, agregó.

Estas obras incluirían la elaboración de Estudios Definitivos de Ingeniería y equipamiento de material rodante. A mediano plazo se mantiene el potencial de inversión, tomando en cuenta que, a inicios de marzo, Proinversión otorgó la viabilidad técnica y económica para la ampliación de Línea 1 del Metro de Lima.

Con ello se daría paso a una inversión de aproximadamente S/14.100 millones (US$4.150 millones). Estas inversiones contemplarían la implementación del sistema avanzado de control de trenes (CBTC) y el incremento de la flota hasta alcanzar 92 trenes, sumado a la construcción de la nueva estación de interconexión con la Línea 2 del Metro de Lima. La adenda estaría firmándose a mediados de este año.

Infraestructura aeroportuaria

En este segmento, el reporte de Scotiabank prevé una inversión de cerca de US$460 millones para el presente año, considerando que ya hay un avance de inversión de US$165 millones a febrero. La inversión sería liderada por obras en el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales, dado que, según Ositran, el concesionario planea invertir alrededor de US$ 165 millones en el 2026, -superaría los US$ 19 millones del 2025, especialmente en obras de rehabilitación y mejoramiento del lado aire, estudios del Plan Maestro de Desarrollo, equipamiento y labores de mantenimiento.

A ello se sumaría la inversión en el Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales, proyecto en el cual se invertiría poco más de US$97 millones según Ositran, especialmente en obras de infraestructura y equipamiento.

Estas inversiones forman parte de obras de la adenda Nro5 del proyecto, la cual fue firmada a mediados de marzo. En este caso, las inversiones a realizar incluidas en la adenda suman alrededor de US$470 millones, que se concretarían entre los años 2026 y 2028. Finalmente, en el Aeropuerto Jorge Chávez continuarían realizando reconocimientos de inversiones que podrían ser de aproximadamente US$200 millones, tomando en cuenta que la mayoría de las inversiones en su ampliación se realizó durante el 2024 y 2025 (US$805 millones).

Infraestructura portuaria

En este segmento la inversión podría superar los US$160 millones durante el 2026. “Es así como prevemos que se inviertan alrededor de US$100 millones en el proyecto Terminal Norte Multipropósito del Callao, monto que superaría los US$ 78 millones invertidos en el 2025, tanto en la adquisición de equipos, construcción de silos y construcción de acceso, como parte de la etapa 3A del proyecto”, remarcó Scotiabank.

Asimismo, se iniciarían obras de la etapa 3B del proyecto, que consisten en la construcción de un amarradero, demolición de antiguos muelles, construcción de un edificio y adquisición de equipamiento portuario.

A ello se sumaría la inversión en el Terminal Portuario de Paita, dado que invertiría poco más de US$24 millones en labores de dragado, mejoramiento de sistemas para transporte de mercancías, contención de derrumbes, entre otras inversiones. En el Terminal Portuario de Matarani se invertiría cerca de US$16 millones en obras asociadas a la Etapa 1A, en la implementación de grúas móviles, defensa de muelles, ampliación de zona de almacenamiento, entre otros.

Además, se invertiría poco más de US$16 millones en el Terminal Portuario de Pisco, US$10 millones en el 2025, en equipamiento de una faja transportadora, sistemas de automatización, y adquisición de grúa pórtico y grúas de patio. En el Terminal Portuario de Salaverry se invertiría US$8.7 millones, US$9.4 millones en el 2025, en ampliación de zonas de almacenamiento, iluminación, equipamiento, entre otras inversiones, según Ositran.

Infraestructura vial

El informe señaló que en carreteras concesionadas se espera que la inversión supere lo invertido en el 2025 (US$130 millones). En este caso, se invertiría US$75 millones en IIRSA Sur Tramo 4, US$19.8 millones en el 2025, ya habiendo invertido US$5.1 millones a febrero.

Además, se invertiría poco más de US$50 millones en obras de la Red Vial Nro 6, construcción de puentes, monto cercano a lo invertido en el 2025 (US$52.7 millones), invirtió 2.2 millones a febrero. A ello se sumaría la inversión de US$28.7 millones en el proyecto Autopista del Sol, US$30 millones en el 2025, ya habiéndose reconocido US$4.4 millones a febrero.

Asimismo, según Ositran, se realizarían inversiones durante el 2026 en proyectos como IIRSA Norte (US$136 millones), US$23.8 millones en el 2025, IIRSA Sur Tramo 5 (US$39 millones), IIRSA Sur Tramo 2 (US$25.9 millones), y Red Vial Nro 5 con S/ 46 millones (US$13.5 millones).