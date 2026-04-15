Resumen

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A febrero, la inversión por ejecutar en infraestructura concesionada supera los US$7.700 millones. Foto: GEC.
A febrero, la inversión por ejecutar en infraestructura concesionada supera los US$7.700 millones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En febrero de 2026 la inversión en infraestructura concesionada de transporte llegó a los US$ 203 millones, muy por encima de los US$45 millones registrados en el mismo periodo del 2025, según cifras del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, este nivel fue el mayor al que esperaban y es el mejor inicio de los últimos años.

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