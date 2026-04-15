De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), los periodos de booms de commodities impulsan significativamente la economía peruana. No obstante, su carácter procíclico exige una adecuada gestión de política económica para preservar la estabilidad macrofinanciera en el mediano plazo, según información del Reporte de Inflación de marzo de 2026.

Durante los booms de commodities la economía peruana experimenta mayores entradas netas de capital y condiciones financieras más holgadas, coherentes con una expansión del crédito y la liquidez.

Esto se traduce en un mayor crecimiento de la actividad económica y de la demanda interna, en particular de la inversión privada.

No obstante, el BCR señaló que estos episodios también exigen mantener políticas macroeconómicas prudentes y contracíclicas, con el fin de evitar una expansión excesiva del crédito y reducir la vulnerabilidad ante cambios en el entorno externo.

Cabe señalar que entre 1994–2025, la evidencia indica que los episodios de booms de commodities han coincidido con fases bien definidas del ciclo económico y financiero global.

En ese sentido, en estas casi tres décadas, el BCR identificó cuatro episodios que cumplen los criterios de intensidad y persistencia, lo que sugiere que los movimientos más pronunciados de los precios de commodities responden a cambios estructurales del entorno internacional.