Resumen

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El boom de commodities se traduce en un mayor crecimiento de la actividad económica y de la demanda interna, en particular de la inversión privada. Foto: GEC.
El boom de commodities se traduce en un mayor crecimiento de la actividad económica y de la demanda interna, en particular de la inversión privada. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), los periodos de booms de commodities impulsan significativamente la economía peruana. No obstante, su carácter procíclico exige una adecuada gestión de política económica para preservar la estabilidad macrofinanciera en el mediano plazo, según información del Reporte de Inflación de marzo de 2026.

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